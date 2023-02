Spain is Excellence lanza SIE ACADEMY como respuesta a una necesidad del sector turístico en el segmento del lujo y premium Comunicae

viernes, 17 de febrero de 2023, 17:31 h (CET) La academia nace con el objetivo de ayudar a las instituciones y empresas del sector turístico a formar a sus trabajadores para que ofrezcan el servicio de excelencia que demanda el cliente del sector del lujo Spain is Excellence ha presentado en la Fundación Mapfre SIE ACADEMY, un proyecto que surge como respuesta a una necesidad del sector del lujo y premium.

Hace un año Spain is Excellence comenzó su andadura con un objetivo: poner en valor la marca España para atraer un visitante de calidad. Este consorcio de turismo y cultura se marcó un compromiso con la excelencia nacional y con ese propósito se ha estado reuniendo con empresas e instituciones del sector. Después de casi doce meses de trabajo, han entendido que para alcanzar esa meta uno de los principales problemas con los que se están encontrado es la formación.

Ana Alonso, directora general de Spain is Excellence, ha explicado que "para conseguir la excelencia, las empresas deben cuidar la personalización, mimar al cliente y ofrecer una experiencia única para cada cliente. Por eso es necesario que las personas que trabajan en dotar al cliente de esa excelencia cuenten con la formación adecuada".

Como respuesta a esta demanda de formación, desde Spain Is Excellence han puesto en marcha SIE ACADEMY, la primera escuela de España que aglutina la formación de los trabajadores encargados de ofrecer estos servicios de excelencia dentro del sector turístico.

La oferta formativa de SIE ACADEMY está dirigida a los equipos de turismo de las instituciones; los servicios de restauración y de experiencias de pequeñas y medianas empresas, los miembros de Spain is Excellence o potenciales miembros de hotelería, experiencias y shopping; así como las agencias de viajes receptivas y emisoras situadas en España, tanto leisure como MICE.

Para Ana Alonso, el Covid ha tenido como consecuencia una preocupante fuga de talentos debida, principalmente, a la falta de valoración del trabajo en el segmento de la hostelería, pero también al rechazo de la generación Z de un trabajo que requiere grandes sacrificios personales.

Con el propósito de atraer talento joven a este sector y formarlo en la excelencia, SIE ACADEMY ofrecerá formación específica en el universo del lujo, es decir, potenciará que los alumnos conozcan los sectores que hay dentro de este sector, así como el comportamiento del consumidor del lujo; en la gestión de equipos y desarrollo de personas; en la experiencia del cliente y en la atención al cliente; en segmentos como la restauración y el wellness y fomentará la creatividad. Además, potenciará el conocimiento de diferentes culturas como la mexicana, la china, la árabe, la americana, la brasileña y la japones. El objetivo es que las personas que se dedican al segmento lujo estén formadas en culturas con tradiciones distintas porque, según comentó Ana Alonso, "no vale cualquier lugar o servicio para cualquier cultura".

Para lograr el objetivo marcado, SIE ACADEMY cuenta con los mejores profesores dentro de cada segmento del sector del lujo. La plantilla de docentes está formada por:

Susana Cabello: El universo de lujo

Carlos Nuñez: Restauración

Patricia Sánchez: Activemos la creatividad

Óscar Valero : Atención al cliente

David Fernández-Prada: Atención en sala

Paloma Domínguez : Experiencia de cliente

Susana Gómez: Gestión equipos y desarrollo de personas

Antonio Teijeiro : Cultura china

Fadi Salfeti: Cultura árabe

Sonal Uberol: Wellness

Ana Alonso: Comercialización En la presentación de SIE ACADEMY en la Fundación Mapfre (miembro de Spain is Excellence), también participó Susana Cabello, profesora de estrategia empresarial en el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de Moda y Lujo de ESIC y una de las profesoras de la escuela. En su intervención destacó la importancia de potenciar el segmento del turismo de lujo en España ya que representa el 26% de los ingresos del sector y es el que mejor se ha recuperado tras la crisis de 2020. Por ello, insiste en la importancia que tiene SIE ACADEMY para ofrecer la formacion específica a los profesionales.

Por su parte, Susana Gómez, experta en Cultura, Liderazgo y Talento, explicó el gran cambio que se ha producido en la manera de trabajar dentro de las empresas desde el Covid y definió el gran reto al que se enfrentan las empresas: atraer talento al sector.

Spain is Excellence, un año promoviendo España como un destino de excelencia

El consorcio de turismo y cultura Spain is Excellence nació en abril de 2022 con el objetivo de atraer visitantes de calidad al país y poner en valor la marca España. La entidad, está orientada a unificar la voz y esfuerzos de las diferentes instituciones públicas y empresas privadas para su promoción y divulgación con el fin de potenciar España como un destino de excelencia.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Spain is Excellence lanza SIE ACADEMY como respuesta a una necesidad del sector turístico en el segmento del lujo y premium Repara tu Deuda Abogados cancela 52.770€ en Cuenca (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad Theriva Biologics anuncia la presentación de los datos de seguridad de uso y farmacocinética de la cohorte 1 del ensayo clínico de fase 1b/2a de SYN-004 (ribaxamasa) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas El COACM apuesta por la especialización en Urbanismo a través de un máster Schneider Electric, el Ayuntamiento de Puente La Reina y GaresEnergía firman un convenio de colaboración para fomentar la sostenibilidad y la economía local