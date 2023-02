Un nuevo impulso para la factura electrónica Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 15:48 h (CET) Si la publicación de la Ley Crea y Crece, a finales de 2022, supuso un trampolín para la factura electrónica en España, este impulso se verá reforzado por la implementación del proyecto ViDA (VAT in Digital Age), con el que la Unión Europea pretende incrementar la lucha contra el fraude fiscal con un nuevo sistema de reporte contable, a través de la facturación electrónica entre empresas.

Ley Crea y Crece A finales de septiembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley de Creación y Crecimiento, que tiene como objetivos principales facilitar la creación de empresas, favorecer el crecimiento y la expansión de las pymes, reforzar la financiación empresarial y luchar contra la morosidad.

En relación con la factura electrónica, el artículo 12 de la Ley Crea y Crece establece la obligatoriedad para empresas y profesionales autónomos de emitir sus facturas en formato electrónico, con el doble objetivo de digitalizar el tejido empresarial y de luchar contra la doble contabilidad y reducir el fraude fiscal.

La Ley plantea un periodo de implementación de la factura electrónica de 1 año para las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y de 2 años para las empresas y autónomos que facturan menos de 8 millones anuales. Sin embargo, estos periodos no contabilizarán hasta que se establezca el reglamento técnico, aproximadamente pasados 6 meses de la publicación en el BOE de la Ley.

Proyecto ViDA El proyecto ViDA tiene como principal objetivo armonizar las declaraciones del IVA de todos los países de la Unión Europea. El Impuesto sobre el Valor Añadido es la herramienta de recaudación de impuestos más importante de la UE, ya que representa el 12 % de su presupuesto total, pero sus regulaciones han quedado obsoletas y su control no es eficaz. Por ello, se ha decidido actualizar las políticas del IVA y adaptarlas al contexto actual, el de la digitalización.

La manera de conseguir la armonización del IVA es la introducción de la declaración del IVA electrónica y en tiempo real, a través de la factura electrónica. Es un proyecto complejo, por la necesidad de poner en común diferentes regulaciones y de llegar a acuerdos transfronterizos. Por ello, su implantación definitiva está planteada para 2025.

La factura electrónica En este contexto, los proveedores de soluciones de factura electrónica se convertirán en los grandes aliados de las empresas para adaptarse a las normativas, tanto española como europea. Será muy importante que los proveedores de soluciones de factura electrónica sean capaces de adaptarse a todos los requerimientos de las diferentes regulaciones y de interconectar con todas las administraciones públicas.

Según Jaume Escandell, CCO de eDiversa Group, "en virtud de los cambios que se avecinan, las empresas y autónomos de toda Europa se verán obligados a hacer un gran trabajo de recopilación y de análisis de información para que el proveedor de factura electrónica que elijan no solo sea capaz de satisfacer la gestión de facturas, sino que esté preparado tecnológicamente para la interconexión con empresas y administraciones públicas europeas".

