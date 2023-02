Vanessa Leao habla de la amplia experiencia del centro Shine en tratamientos para la recuperación de las cejas

Vanessa Leao es una comunicadora y experta en marketing que encontró en el microblading y la venta cosmética su verdadera pasión y proyecto de vida. Desde que dejó su país natal, Brasil, para probar nuevos mercados en España, Leao se propuso innovar con tratamientos, productos y centros de cosmética. Esto le ha permitido ofrecer a sus clientes alternativas de belleza más originales e innovadoras.

En esta entrevista, Leao comparte un poco de su conocimiento en estética y algunas anécdotas de su vida.

Conocer a la maga de las cejas: Vanessa Leao Podrías explicarnos brevemente, ¿quién es Vanessa Leao?

Yo desde muy pequeña he estado interesada en la anatomía del rostro y cada una de las facciones que componen los rasgos faciales de una persona. De hecho, cuando aprendí a manejar un lápiz y un papel, me sentaba horas y horas a dibujar ojos. Creo que de ahí nació mi interés por las cejas.

Después de culminar mis estudios en comunicación, me di cuenta de que tenía todas las herramientas para convertir mi pasión por la belleza en un proyecto que me permitiera vivir de lo que me gusta. Fue en este momento en el que decidí formarme en microblading.

¿Podrías explicarnos en qué consiste el microblading?

El microblading es una técnica semipermanente de estilización de las cejas en la que se utiliza un bolígrafo estético con microagujas desechables, las cuales depositan un pigmento natural en la piel para dibujar, pelo a pelo, el contorno e interior de las cejas.

Sin embargo, para mí, el microblading es un arte, ya que se necesita una gran destreza para definir y dar volumen a las cejas de forma natural. Este tratamiento, a diferencia de otras técnicas de recuperación de cejas, requiere un buen dominio de la anatomía facial, de la colorimetría y del diseño para ofrecer al cliente un resultado que simule de manera hiperrealista su pelo natural.

¿Es por esto que has llamado a tu centro de estética Shine: Atelier de belleza?

En parte, sí. Por definición, un atelier es el espacio en el que pintores y escultores elaboran su obra, utilizando como insumo su propio talento e inspiración. Sin embargo, también considero que Shine es un atelier, ya que en él hacemos más que tratamientos de belleza.

Todo el espacio busca ofrecer bienestar tanto físico como espiritual y, por este motivo, nos empeñamos en que el cliente se sienta como en casa. Además, Shine está inspirado en los pequeños salones de París, por lo que antes de comenzar los tratamientos, nos tomamos un té con los clientes y hablamos sobre la vida como si fuéramos amigos. Esto permite establecer una relación de confianza que va a hacer de la sesión de tratamiento un momento más significativo para la persona.

¿Qué otros servicios se ofrecen en Shine?

Además de los tratamientos de recuperación de cejas y estilización facial, también tenemos un completo catálogo de venta cosmética en el que ofrecemos productos para mantener hidratada y suave la piel del rostro, así como artículos de belleza complementarios para los tratamientos que realizamos en el centro.

En conclusión, me gustaría destacar que para mí ha sido muy gratificante convertir mi pasión en su proyecto de vida, aprovechando mis habilidades y conocimientos multidisciplinares para convertir mi centro de estética en todo un atelier enfocado en el cuidado y bienestar de mis clientes.

Finalmente, los interesados en formar parte de la experiencia Shine, solo deben ingresar a la página web y escoger el programa de tratamientos que mejor se adapte a sus necesidades y expectativas de belleza.