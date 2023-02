Consejos para rehabilitar una casa de pueblo Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 16:17 h (CET) El proceso de rehabilitación de una casa de pueblo puede resultar tedioso y complejo para cualquier persona, en especial para aquellas que no buscan asesoramiento por parte de especialistas.

Estos últimos, además de conocer el mercado, destacan por sus grandes ideas para reacondicionar un inmueble de manera efectiva, garantizando una buena relación calidad-precio y la satisfacción de los clientes.

Una de las empresas que lleva adelante esa filosofía y cuenta con un equipo de expertos en reformas integrales es EGM Grupo. La misma ofrece servicios integrales a sus clientes, que contemplan trabajos de albañilería, carpintería, electricidad, pintura, fontanería e iluminación, entre otros.

Formas de reacondicionar una casa de pueblo Existen distintas cuestiones que se pueden tener en cuenta en el momento de pensar en la reforma de una casa de pueblo, como la apariencia exterior, el diseño de interiores, el color de la pintura y la planificación de espacios, con la intención de lograr un mayor aprovechamiento de los mismos. Es importante recalcar en este punto que las casas antiguas generalmente presentan muros gruesos y ásperos que son perfectos para muchos acabados rústicos, por eso, en muchos casos, dependiendo el estilo por el que se quiera optar, abrazar estas imperfecciones puede resultar la mejor opción.

Picar las paredes durante la reforma y dejar que se vea el pasado de la casa es una gran idea para que adquiera carácter. No es necesario hacerlo en todas las paredes, simplemente con conservar algunos lados rústicos ya se logrará mantener un buen efecto. Además, las vigas antiguas y grandes visibles en el techo también son un elemento muy atractivo: incluirlas en la reforma de la casa de pueblo puede dar ese aspecto rústico y acogedor buscado.

Algunos cambios pueden marcar la diferencia y, quienes quieran modernizar una vivienda de pueblo, acertarán probablemente si conectan los espacios. Al tener visión de mayor espacio, también se consigue aprovechar el espacio al máximo. Lo que también se lleva mucho últimamente son los grandes ventanales, que permiten aprovechar mejor la luz natural.

Al tratarse de inmuebles que en muchos casos llevan bastante tiempo deshabitados, los servicios integrales que ofrece EGM Grupo representan una solución ideal, ya que no es necesario acudir a distintas compañías para completar las reformas.

Algunas de las prestaciones que ofrece la empresa tienen que ver con tareas propias de albañiles, como tabiquería, yesos y revestimientos; carpinteros, como puertas, ventanas y armarios; pintores y fontaneros.

En ese sentido, un punto por el que destaca la firma es la restauración de fachadas, lo que reviste mucha importancia para quienes tienen casas de pueblo.

Desde un estilo rústico hasta uno moderno, las ideas para remodelar una vivienda son diversas y dependen tanto de los gustos de los propietarios como de la accesibilidad en cuanto a costes.

Expertos en reformas de inmuebles Para comprar una casa de pueblo se recomienda realizar un análisis previo, que no solo se enfoque en las características propias del inmueble, sino también en la ubicación, cercanía a ciertos lugares de importancia y coste.

EGM Grupo cuenta con la capacidad de atender todas las áreas de una obra. De esa manera, la empresa garantiza la gestión del trabajo y asume la responsabilidad de los compromisos adquiridos con los clientes.

Con una amplia experiencia en el sector, la misma se diferencia de otras propuestas no solo por la calidad del trabajo, sino también por el asesoramiento permanente a los clientes, quienes pueden acceder a servicios de comercialización, instalación y desarrollo sin ningún inconveniente.

