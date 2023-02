12 grandes razones para contratar servicios profesionales de limpieza, por GRUPO JOCORDÁN Comunicae

viernes, 17 de febrero de 2023, 14:06 h (CET) Una empresa de limpieza externalizada puede ser justo lo que falta para optimizar el funcionamiento y transformar, con alta calidad, el ambiente de una empresa o comunidad Pero, ¿por qué contratar a empresas de limpieza en Madrid en lugar de a un empleado que se encargue de la limpieza?

-Porque el coste-beneficio es grande.

-Es casi imposible mantener una rutina de limpieza eficaz y de calidad sin la presencia de una gestión profesional que se ocupe de ello.

12 razones para contar con una empresa de limpieza profesional y conseguir de una vez por todas un ambiente limpio, saludable y con la mejor primera impresión:

1. Crear un entorno más saludable

Contratar a una empresa de limpieza externalizada significa eliminar los problemas de limpieza habituales en entornos con gran circulación de personas.

Y es que, la limpieza externalizada ofrece una limpieza profesional realizada con técnicas, productos y equipos específicos para la eliminación de gérmenes y bacterias nocivas tan perjudiciales para la salud.

Comprender que los métodos domésticos de limpieza no son adecuados ni suficientes para mantener una rutina de limpieza eficaz y un entorno saludable libre de contaminación.

2. Impresionar a visitantes o clientes

Es un hecho que una empresa preocupada por el nivel de calidad en el saneamiento, es más cuidadosa con sus operaciones.

Una limpieza de calidad en una oficina transmite más organización y confianza a los clientes potenciales.

Lo mismo ocurre con la limpieza en una comunidad de vecinos: los lugares limpios, bien mantenidos y ordenados transmiten más confianza y seguridad al nuevo residente.

Así, la contratación de una empresa de limpieza externalizada garantiza una rutina de limpieza adaptada a las necesidades de cada entorno, haciéndolos más atractivos y funcionales.

3. Optimizar el tiempo

Confiar en un equipo especializado en servicios de limpieza y conservación optimiza el tiempo de gerentes y administradores que buscan empleados que supervisen este trabajo y comprueben que el entorno es el deseado.

Además, una empresa de limpieza subcontratada entregará un equipo capacitado para realizar toda la rutina de limpieza con calidad y agilidad.

4. Limpieza a fondo especializada

El intento de emplear métodos poco profesionales en la limpieza y conservación de ambientes sólo conducirá a un mayor esfuerzo y a un gasto excesivo en productos, sin el resultado esperado.

La empresa de limpieza subcontratada utiliza prácticas y recursos acordes con las normas sanitarias y el control de calidad.

Esto se debe a que son medidas necesarias para una limpieza profunda y meticulosa en espacios grandes o con requisitos más estrictos como escuelas, hospitales, laboratorios en industrias, etc.

5. Reducir el riesgo de infestaciones y contaminaciones

Las infestaciones de plagas o la contaminación son mucho más comunes de lo que se piensa en entornos sin una higiene adecuada.

Los lugares de almacenamiento de productos, los gastos y las cocinas industriales, los patios de los condominios, los cuartos de baño y los depósitos de basura son los objetivos más comunes de las plagas y contaminaciones, causando graves problemas.

Así, una empresa de limpieza subcontratada utiliza productos y equipos especiales y dispone de tratamientos específicos para lugares propensos a infestaciones y riesgos de contaminación.

6. Reducción de los riesgos de accidente

Además de los riesgos debidos a la contaminación, los entornos sin limpieza ni conservación también ofrecen riesgos debidos a accidentes.

Los suelos sucios, húmedos y desgastados son causas potenciales de caídas, resbalones y tropiezos. Los escalones, los objetos sueltos y la falta de reparación en las estructuras causarán fatalmente algún tipo de inconveniente o accidente.

Para que hacerse una idea, el trabajo de la empresa de limpieza subcontratada también es preventivo, ya que se centra en la frecuencia y la forma adecuada de ejecución. Lo que incluye el uso de productos y equipos específicos para cada tipo de superficie, con el fin de que no queden desgastadas, resbaladizas y propensas a accidentes de todo tipo.

7. Limpieza con un horario adecuado y personalizado

El trabajo de externalización de la limpieza sigue una planificación cuidadosa, pero ajustada a la rutina y a las necesidades de cada lugar.

Basándose en el perfil del lugar, las normas y la rutina, la empresa de limpieza prepara un programa de limpieza detallado en actividades diarias, semanales, quincenales, mensuales u otros periodos necesarios.

Tener una rutina de limpieza adecuada, con una lista de verificación de productos y procedimientos, ayuda al equipo en la ejecución de las tareas, desde las más comunes hasta la limpieza profunda que se hace periódicamente, además de priorizar días y horarios que no interrumpan el funcionamiento del local.

8. Eliminar gastos con materiales y suministros

Los productos comunes, que se encuentran en los estantes de los mercados requieren un mayor consumo, y aun así, no tienen el resultado esperado, ya que la composición es suficiente sólo para la limpieza doméstica.

Dentro de la planificación de la limpieza, la empresa de limpieza indica la cantidad de productos, fabricantes y sus dosificaciones, equipos y recursos necesarios para cada actividad.

Lo que genera economía por eliminar los gastos con productos inadecuados y el despilfarro de cantidades innecesarias de uso.

9. Reducir los costes de reparación y mantenimiento

Buena parte de los gastos en reparaciones de urgencia y mantenimiento se deben a la falta de cuidados que puede proporcionar un buen servicio de limpieza y mantenimiento.

Suelos, techos, paredes y ventanas, por ejemplo, necesitan una limpieza adecuada y frecuente para mantenerse en buen estado.

Además, la empresa de limpieza externalizada utiliza las técnicas y los recursos adecuados para que la limpieza sea eficaz y deje de ser un factor de desgaste de la superficie y las estructuras.

10. Conservación y durabilidad del mobiliario y el equipamiento

Del mismo modo que las estructuras físicas requieren cuidados especiales, el mobiliario y el equipamiento necesitan desinfectarse y no puede hacerse de cualquier manera.

Las alfombras, cortinas y persianas necesitan una manipulación adecuada y productos específicos; lo mismo ocurre con el mobiliario y la decoración de pasillos y salas de espera.

Las empresas se benefician enormemente de la limpieza profesional a la hora de cuidar ordenadores y equipos que no pueden limpiarse de ninguna manera, o sufrirán daños.

11. Servicio especializado para zonas de mayor impacto

Los entornos clínicos, de laboratorio e industriales necesitan un servicio de limpieza y conservación realizado por profesionales cualificados que garanticen la higiene y el cumplimiento de los requisitos sanitarios del sector.

La contratación de una empresa de limpieza permite controlar y minimizar al máximo el riesgo de contaminación de los espacios con técnicas eficaces de limpieza e higienización.

La externalización de la limpieza industrial también garantiza más calidad, para entregar un lugar higiénico siguiendo los protocolos sanitarios y de fábrica, en consecuencia, más satisfacción en la entrega de productos libres de contaminación.

12. El servicio de limpieza y sus principales ventajas

Un servicio de limpieza de alto nivel no depende sólo de contratar a una empresa de limpieza subcontratada, sino de elegir a una empresa certificada que tenga capacidad para satisfacer las necesidades sin incumplir los protocolos sanitarios.

Es importante destacar que un excelente servicio de limpieza tiene un impacto directo en el funcionamiento de la empresa o en el funcionamiento de la comunidad en su conjunto.

Además, una empresa de limpieza comprometida con la excelencia y la satisfacción de su servicio tiene mayores beneficios:

-Acceso al equipo de profesionales cualificados y formados

-Más ahorro y menos burocracia, ya que la empresa se encarga de contratar gestionar y pagar a los empleados del equipo

-Supervisión constante y presente

-Sustitución de profesionales

-Servicio de limpieza realizado con las mejores técnicas de calidad

-Mayor productividad y satisfacción de los empleados en un entorno de trabajo limpio y agradable

-Satisfacción de los residentes y visitantes de la comunidad

-La mejor primera impresión la causa un entorno limpio, aireado, organizado y cuidado.

Cómo encontrar la mejor empresa de limpieza

Después de explorar algunas de las principales razones para contratar a una empresa de limpieza, hay que saber cómo y dónde encontrar la mejor empresa.

Para elegir una buena empresa de limpieza, se debe prestar atención a los siguientes criterios:

-Reconocimiento y tiempo de actuación en el mercado

-Referencias de clientes y proveedores

-Método de trabajo y cumplimiento de los protocolos y normas de salud y seguridad

Una buena empresa de limpieza garantiza la limpieza de todos los espacios, haciendo que el aspecto del lugar sea más bonito, agradable y garantizando una mejor salud para todos.

