INKPUT, una de las mejores rotulaciones e impresiones digitales en Madrid

viernes, 17 de febrero de 2023, 15:37 h (CET)

viernes, 17 de febrero de 2023, 15:37 h (CET) La imagen lo es todo hoy en día. El marketing y la publicidad se han centrado en captar la atención de un tipo de usuario que no tiene tiempo a detenerse a observar, por lo que se debe generar un efecto en el golpe de vista. Esta misma lógica ha arrastrado también a la cartelería tradicional a evolucionar y pensar de la misma manera. En consecuencia, para una marca, organización de una feria o evento, resulta sumamente importante contar con una gran variedad de materiales y una buena calidad de impresión. En este sentido, INKPUT ofrece uno de los mejores servicios de rotulación en Madrid.

Calidad y variedad en la rotulación INKPUT es una empresa de rotulación y cartelería que destaca por sus trabajos de calidad, desde letras corpóreas, carteles luminosos, vinilos decorativos a lonas publicitarias. Al mismo tiempo, ofrecen la posibilidad de trabajar sobre una gran variedad de soportes como vehículos, vallas y elementos de señalización, además de realizar montajes de campañas publicitarias, stands y ferias. En este aspecto, la impresión digital eco-solvente de alta calidad ofrece una durabilidad indefinida en interiores y de 3 a 5 años en exteriores, dependiendo de su ubicación.

De este modo, quienes estén interesados en contratar los servicios de esta firma pueden acceder a su página web, donde encontrarán la opción de pedir un presupuesto para cualquier proyecto, sin ningún tipo de compromiso y a tan solo tres clics. Asimismo, INKPUT cuenta con profesionales cualificados con más de 10 años de experiencia en el sector, los cuales garantizan la búsqueda de soluciones eficaces y la creación de espacios definidos para brindar a los clientes una imagen a la altura de las grandes marcas.

Servicios de rotulación que brinda INKPUT Entre los productos de rotulación más destacados que ofrece INKPUT, se pueden encontrar un amplio catálogo de letras corpóreas, en distintos grosores, tamaños y materiales, a los que se les puede instalar iluminación led frontal o trasera. La empresa también trabaja con una gran variedad de rótulos luminosos y sin luz, decorativos, neón led, vinilos adhesivos, distintos materiales rígidos como metacrilato, PVC, madera o aluminio, con impresión directa.

Para ferias y eventos disponen de varios productos: banners, roll up, banderas, photocall y lo que necesites para destacar de tu competencia.

Además del diseño gráfico, la rotulación y de su atención personalizada, INKPUT cuenta con un servicio de asesoramiento para optar por el formato de impresión gráfica que mejor se adapte a las necesidades de cada proyecto, así como el montaje y la instalación de cartelería, rótulos y stands.

Con un equipo creativo que se adapta no solo a la impresión, sino también a las distintas estrategias digitales posibles, INKPUT es una de las mejores alternativas en cuanto a servicios de rotulación en Madrid.

