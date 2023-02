Grupo Topgel avanza en la distribución inteligente y se afianza en la distribución gourmet en un acuerdo con la empresa malagueña Vadevinos Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 14:47 h (CET) Como uno de los pioneros en lo que denominan ‘distribución inteligente’, Grupo Topgel ha sentado las bases de lo que implica este término, que promete revolucionar el sector de la distribución desde las entrañas.

A su vez, Grupo Topgel quiere mantener su liderazgo como uno de los principales referentes en la distribución nacional, y con ello mantiene su imparable expansión, esta vez de la mano de Vadevinos, especializada en distribución de bebidas y alimentación gourmet.

Grupo Topgel, consciente de la necesidad de innovación en el sector de la distribución, ha decidido explicar abiertamente en qué consiste el concepto de ‘distribución inteligente’, que lleva apostillando desde su reciente comité ejecutivo ante distribuidores.

Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de ‘distribución inteligente’? Grupo Topgel incide una y otra vez en que la distribución inteligente ha venido a cambiar la distribución en sí, con una implicación clara en dejar de vender productos para pasar a vender soluciones.

¿Qué soluciones trae la ‘distribución inteligente’? La compañía considera que la revolución llegará desde la innovación en los productos hasta más allá de la entrega; tratará de aportar soluciones y no productos, así como servicios globales e integrales al hostelero; y, por último, generando acciones smart para posicionarse como un referente en la distribución.

Todo esto llegará en consecuencia de mantener una escucha activa a las peticiones de hosteleros y hoteleros: “no vamos a vender productos que el hostelero ni siquiera necesita, vamos a escuchar sus problemas y necesidades, y le vamos a vender una solución”.

Acciones smart: presencia en HIP y ‘Roadshow’ En medio de estas declaraciones, la compañía se ha comprometido en no dejar todas estas promesas en papel mojado, y materializarlas llevando a Grupo Topgel ‘de gira’ por toda la geografía nacional con objeto de escuchar y establecer una relación directa con los hosteleros y hoteleros. En estos roadshow, la empresa hará también una degustación de sus productos, con clara intención de poner en valor su calidad.

Además, ya ha anunciado de forma pública que tendrá presencia en el mayor evento del canal HORECA en el país, la feria expositiva HIP 2023.

Acuerdo con Vadevinos Uno de los principales propósitos de la compañía, en palabras de su propio director general, Carlos Pascual, es no frenar la expansión del grupo en todo el territorio nacional. Y pese a tener presencia ya en toda la península ibérica y parte de los archipiélagos, sigue apostando por reforzar vínculos con nuevos distribuidores y orientarse hacia nuevos nichos de mercado.

Así, en esta ocasión, Grupo Topgel alcanzó un acuerdo con la malagueña Vadevinos, una empresa con una dilatada experiencia en distribución de bebidas y productos de alimentación Gourmet y Delicatessen.

Grupo Topgel, a Smart Food Company Grupo Topgel es una marca referente en la distribución nacional, con sede en Madrid, pero con delegaciones que le permiten llegar a cualquier punto del territorio. Especialista en productos congelados y refrigerados y garantizando la correcta conservación y entrega de todo tipo de productos seleccionados con el máximo rigor y calidad: carnes, productos del mar, precocinados, preparados, verduras, fruta, repostería, panadería, productos secos y productos de 4ª y 5ª gama.

Uno de los líderes en productos congelados por cobertura, con más de 20.000 clientes, 180 proveedores, 23 almacenes y más de 600 referencias.

