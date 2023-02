Las incidencias aéreas no cesan, aumentan las reclamaciones por vuelos en el 2023 Comunicae

viernes, 17 de febrero de 2023, 12:16 h (CET) Según Reclamacióndevuelos.com, las incidencias aéreas en todo el mundo han sido una constante durante todo el 2022, registrándose cada vez más en 2023 respecto al 2022, parece que este año también se verá un gran número de retrasos, cancelaciones o simplemente grandes colas en los aeropuertos El año 2022 ha sido un punto de inflexión en la recuperación del sector de la aviación comercial. Los ciudadanos del mundo han vuelto a volar a niveles cercanos a los de 2019, cuando el turismo y los viajes estaban en su apogeo. Esta tendencia positiva se espera que se mantenga en 2023, con previsión de superar las cifras de 2019. El aumento de la movilidad y la flexibilización de las restricciones de COVID son los principales factores que han impulsado la demanda de vuelos. Sin embargo, no todo ha sido positivo para las aerolíneas, ya que han enfrentado múltiples problemas en el camino.

Durante 2022, las aerolíneas han registrado un alto número de incidencias, que han afectado directamente a los viajeros. Los fallos informáticos han sido una de las principales causas de cancelaciones masivas de vuelos, como el sucedido en el aeropuerto de Heathrow en Reino Unido en 2022 o en EEUU a principios de este 2023. Además, esta semana, la aerolínea alemana Lufthansa y sus filiales se han visto obligadas a cancelar más de 230 vuelos debido a un problema técnico similar. Este tipo de incidencias han sido más frecuentes de lo deseado por las compañías aéreas y han generado situaciones caóticas en los aeropuertos.

Otra causa de las incidencias en el sector de la aviación han sido las huelgas de personal. Varias aerolíneas, incluyendo Ryanair, EasyJet y AirNostrum, han experimentado paros laborales que han afectado a miles de viajeros. Los conflictos laborales entre las aerolíneas y su personal son comunes en el sector y pueden tener graves consecuencias para la industria y los viajeros. Las huelgas han causado interrupciones en los servicios de vuelos y han generado importantes pérdidas económicas para las compañías.

Además de los problemas causados por los fallos técnicos y las huelgas, muchos aeropuertos se han visto desbordados por la afluencia de pasajeros en momentos puntuales. En algunos casos, los aeropuertos no estaban preparados para el aumento repentino del tráfico, lo que ha llevado a colas kilométricas en los mostradores de facturación y acumulaciones de miles de maletas en los hangares. Los viajeros han sufrido retrasos y cancelaciones de vuelos, lo que ha tenido un impacto negativo en su experiencia de viaje. En España destacan aerolíneas por el volumen de solicitudes de reclamaciones que reciben, además de aerolíneas lowcost como Ryanir se encuentra un gran volumen de reclamaciones a Iberia por incidencias en vuelos.

Este 2023 las aerolíneas continúan enfrentando los mismos problemas que en 2022, no se ha registrado una tendencia positiva en cuanto a número de incidencias. Los fallos técnicos y las huelgas de personal siguen siendo una preocupación constante para las compañías aéreas. Además, la previsión de un aumento significativo del tráfico aéreo para este año, a medida que se levantan las restricciones de COVID, puede llevar a una sobrecarga en algunos aeropuertos. Las aerolíneas y los aeropuertos tendrán que trabajar juntos para garantizar una experiencia de viaje sin problemas para los pasajeros.

A pesar de los problemas, el sector de la aviación comercial sigue siendo una fuerza motriz importante para la economía global. Los viajes aéreos son vitales para la conectividad entre las ciudades y los países, lo que permite el comercio.

En cuanto a lo que a los pasarejos se refiere, no están totalmente desprotegidos. Existen derechos, como el Reglamento Europeo 261 y el Convenio de Montreal, que protegen a los viajeros en caso de incidencias. El primer reglamento establece una serie de indemnizaciones por cancelaciones, retrasos, overbooking y adelantos, que van desde 250€ hasta 600€ + gastos ocasionados por pasajero afectado, variando en función de la distancia. Por otro lado, el Convenio de Montreal se centra en el extravío de maletas y establece una cantidad aproximada de 1414€ por maleta perdida. Para poder recibir una indemnización, es necesario rellenar un documento PIR por maleta y persona que lo acredite.

"Las reclamaciones por incidencias en vuelos siguen en crecimiento"

Para defenderse ante este tipo de reclamaciones, es imprescindible guardar toda la documentación que documente la incidencia ya que es común que las aerolíneas pongan excusas y siempre digan que no es posible reclamar. Sin embargo, hay empresas dedicadas a este tipo de reclamaciones de consumidores que pueden ocuparse de todo. www.reclamaciondevuelos.com es una de estas empresas que destaca por su especialización, registrando un número creciente de solicitudes de reclamación desde el 2022, se dedican en exclusiva a defender los derechos de pasajeros, además ofrece facilidades como solo cobrar cuando se gana el caso, con una indemnización media de 400€. Es una opción conveniente para aquellos que no desean lidiar con el proceso de reclamación.

Por lo tanto, es importante tomar medidas básicas para evitar incidencias, como llegar temprano al aeropuerto, reservar todos los vuelos bajo el mismo itinerario, y tener todos los documentos en regla. También es importante conocer los derechos de los pasajeros en caso de incidencias para poder defenderse en caso de que ocurran.

En conclusión, aunque la aviación comercial ha experimentado una recuperación positiva después de la pandemia, los viajeros deben estar preparados para enfrentar posibles incidencias y conocer sus derechos para defenderse en caso de que algo falle.

