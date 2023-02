10 años en el mercado de bienes raíces, la experiencia global del asesor inmobiliario Eddy Peña

Cuando se desconocen los pasos a seguir, poner a la venta una vivienda o invertir en el mercado inmobiliario puede ser un desafío repleto de dificultades. En estos casos, es importante contar con un especialista que pueda colaborar en estas operaciones.

Eddy Peña es un asesor inmobiliario global que cuenta con más de 10 años de experiencia en bienes raíces. Teniendo como esencia la cercanía y el permanente diálogo con sus clientes, se dedica a ofrecer posibilidades de venta o inversión en propiedades turísticas de alta rentabilidad.

El edificio comercial Galería Peña como alternativa de inversión para empresas El edificio comercial Galería Peña es una de las propiedades disponibles de Eddy Peña. El lugar se compone de tres niveles con espacios funcionales para oficinas o locales empresariales y está ubicado en la ciudad de Santiago, perteneciente a República Dominicana, en una zona segura y que está experimentando un gran desarrollo.

Con una infraestructura moderna, iluminación de última generación y amplia vegetación alrededor, esta alternativa de inversión tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes proyectos comerciales.

El primer nivel cuenta con dos locales de 72 y 77 metros cuadrados y 7 espacios de estacionamiento. El segundo piso dispone de cuatro locales con una estética abocada a las últimas tendencias de decoración e incluye cristales, varios pasillos y dos baños. En el tercer piso hay áreas comunes de grandes dimensiones, destinadas a equipos de trabajo y un lugar de encuentro con sistema rooftop que destaca por tratarse de un recurso de alta tecnología.

Galería Peña es un establecimiento apto para empresas que desean dar un salto de calidad en su adaptación tecnológica y sostenible.

La importancia de la experiencia a la hora de concretar una inversión inmobiliaria La decisión de no saber cómo, cuándo y dónde invertir representa una problemática habitual en el sector empresarial. Pese a que muchas veces se trata de compañías con años de historia, la incertidumbre de desconocer cuál es el inmueble que mejor se adapta a la realidad de los directivos y empleados sigue presente. No está mal que se den estas situaciones teniendo en cuenta que un dueño de empresa no tiene la necesidad de comprender los detalles inmobiliarios clave para poder concretar una eficiente operación financiera.

El rol de ayudar a que la empresa tome una mejor decisión es responsabilidad del agente inmobiliario. Eddy Peña no solo cuenta con experiencia en el sector de bienes raíces, sino que es Licenciado en Contabilidad, en Administración de Tiempo y, además, fundó su propia empresa de asesoría contable y financiera. A su vez, cursa actualmente la carrera de Ingeniería Civil con la intención de ampliar sus conocimientos para garantizar un mejor servicio a sus clientes.

A través de un abordaje integral, Eddy Peña busca facilitar el estrés que genera en los dueños de empresas el hecho de no poder encontrar el edificio comercial ideal.