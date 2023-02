Paranormal Adventures presenta 'La Última Víctima', el real game de terror con más de 600 jugadores Comunicae

viernes, 17 de febrero de 2023, 10:03 h (CET) El próximo 18 de marzo, a las 22h, tendrá lugar el real game de terror "La última víctima", en El Álamo (Madrid), organizado por la empresa de ocio alternativo Paranormal Adventures. Serán 600 jugadores los que tendrán por objetivo resolver un terrible misterio durante toda la noche, hasta las 6 am, y teniendo todo el pueblo como escenario, con más de 80 actores que harán que los jugadores vivan el misterio en primera persona. Las entradas tendrán precio especial hasta el 22 de febrero incluido El colegio, la biblioteca o el centro cultural se convertirán en pruebas escape room y gymkanas, que pondrán al límite la destreza, la habilidad y la inteligencia de los participantes. Y no solo eso, llevarán a los jugadores a un bosque para vivir una experiencia mucho más límite y donde la tensión jugará un papel fundamental.

Además, el juego cuenta con una aplicación web, que se ha convertido en el sello de Paranormal Adventures. Gracias a ella, no se generan colas ni aglomeraciones, dado que cada grupo cuenta con pistas que les dirigen a lugares diferentes donde se desarrolla el juego. Por otra parte, es fundamental para que nadie se sienta perdido. Cada vez que se supera una prueba, la aplicación desbloquea dos más, ofreciendo nuevas pistas y sumando puntos en el ranking global. Por otro lado, al final del juego, los que consigan más puntos serán los que suban al escenario y decidan el final de la historia.

Elena Municio, Socia Cofundadora de Paranormal Adventures, asegura que: "uno de los puntos más fuertes de la experiencia es la aplicación web, pero también la total inmersión que se consigue, en un juego que cuenta con más de 80 actores". Tensión, adrenalina y misterio en estado puro.

Otros aspectos del juego

Los jugadores contarán con 3 vidas, que pueden ir perdiendo de diferentes maneras, bien por las calles, donde les persiguen los enemigos; o bien en las diferentes pruebas. A pesar de ello, si un investigador pierde sus tres vidas, puede seguir jugando.

Es conveniente ir con ropa cómoda y con el Smartphone siempre bien cargado, o con una batería auxiliar en la mochila.

Para aquellos que no pueden correr, por estar lesionados o por otros motivos, la empresa ha preparado alternativas que les permitirán seguir disfrutando de una experiencia inolvidable.

Las entradas están a la venta a través de su página web:

https://www.paranormal-adventures.es/alamo/

