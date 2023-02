Decorar el hogar y darle un toque natural sin ocupar espacio con 7 plantas artificiales colgantes Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Quienes aman las plantas, pero no tienen tiempo para cuidarlas, no tienen por qué renunciar a una decoración verde, ya que existe una alternativa perfecta; las plantas artificiales colgantes. Estas se fabrican en plástico resistente y su diseño es muy realista, aportando el toque de naturaleza y elegancia que requieren las estancias modernas.

Las plantas artificiales colgantes son muy realistas y no requieren de cuidados complejos, a diferencia de las plantas vivas, por lo que siempre lucirán bonitas en cualquier espacio, sin mucho esfuerzo. Además, son tan versátiles que pueden colocarse tanto en espacios interiores como exteriores.

En el mercado, existe una amplia variedad de modelos excelentes para colocar en el hogar o en la oficina, por lo que la elección de alguna de ellas puede ser una tarea compleja. En este sentido, la tienda de plantas artificiales jardinvertical.es brinda recomendaciones sobre las mejores plantas colgantes artificiales para decorar los espacios.

Decorar el hogar y darle un toque natural sin ocupar espacio con 7 plantas artificiales colgantes A la hora de crear un ambiente acogedor e inspirador, las plantas colgantes son una gran opción, ya que sus tallos no están erguidos y son más fáciles de adaptar a cualquier espacio. La tienda online JardínVertical.es dispone de una amplia variedad de hiedras colgantes para todos los gustos.

Entre los modelos más destacados, se encuentra la Planta Colgante de Hiedra artificial con verdes muy realistas y brillantes, así como la Planta colgante artificial Perla de Agua, que aporta mayor calidez a los espacios. En la posición número 3, incluye a la planta artificial colgante Helecho Dorado, con su característica apariencia realista y frondosa que aporta mayor volumen a los espacios.

Dentro de la lista, la tienda sugiere plantas colgantes artificiales de colores como el modelo Planta colgante artificial Blomelia amarilla y Blomelia Púrpura que le aporta el toque vibrante a la decoración. Por otro lado, recomienda la planta colgante artificial Hiedra Sagitifolia clara para combinarlas con lámparas y artículos de fibras naturales. Finalmente, dispone de la planta colgante Helecho Pluma de Avestruz que combina alegría y elegancia, perfecta para decorar cualquier rincón de las estancias.

En la tienda, también es posible conseguir accesorios como cestas y macetas colgantes en una gran variedad de medidas que pueden ir a juego con las plantas naturales.

¿Cuáles son las ventajas de las plantas colgantes artificiales? La plantas colgantes de plástico son perfectas para colocar en cualquier tipo de espacios, sean grandes o pequeños, ya que ocupan poco espacio. Además, son muy fáciles de instalar y, en comparación con las plantas vivas, pesan mucho menos porque no necesitan tierra.

Otro de los beneficios es su durabilidad, incluso en espacios exteriores, por lo que elegirlas a la hora de decorar espacios es siempre una opción acertada.

JardínVertical.es dispone de un amplio stock de artículos como jardines verticales artificiales, césped artificial, plantas artificiales, entre otras. Además, brindan asesoramiento cercano y personalizado a sus clientes, ayudándolos a realizar la mejor selección posible. De este modo, se han consolidado como una tienda online referente en materia decorativa artificial en España.

