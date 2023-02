Applivery habla del BYOD y las nuevas formas de trabajo Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Una tendencia que toma cada vez más fuerza en el ámbito empresarial es el BYOD o Bring Your Own Device, un término que hace referencia a la práctica en la que los empleados llevan sus dispositivos personales desde casa para acceder a los sistemas y datos corporativos.

Si bien este fenómeno trae aparejados muchos beneficios para una compañía, puede poner en riesgo su información confidencial, entre otros inconvenientes. Para ello, la plataforma de gestión de movilidad empresarial Applivery permite controlar la distribución de aplicaciones móviles (MAM) y la gestión de dispositivos (MDM), sin necesidad de contar con un software MDM.

¿Cuáles son las desventajas del BYOD? En la actualidad, es habitual que los trabajadores de una empresa dispongan en sus hogares de dispositivos tecnológicos más avanzados, productivos y eficaces que los que pone a disposición la propia compañía. De esta forma, se ha expandido el concepto de BYOD como una forma de asegurar la satisfacción de los empleados, mejorar el compromiso de los usuarios y reducir los costes de inversión en tecnología.

No obstante, esta tendencia tiene muchas implicaciones negativas, tanto para la organización y sus procesos de trabajo como para los empleados. Entre ellas, es posible mencionar el riesgo que comporta para la seguridad de la red corporativa y para la información confidencial de la empresa. A su vez, otros inconvenientes derivados del BYOD son la posibilidad de afectar a toda la red con algún tipo de malware en el caso de conectarse con un dispositivo infectado; el mayor consumo de los recursos de red y la necesidad de reforzar los departamentos de soporte y mantenimiento de IT para dar respuesta a las múltiples terminales y aplicaciones.

Gestión de movilidad empresarial, de la mano de Applivery Applivery es una plataforma de movilidad empresarial que permite controlar la distribución de aplicaciones móviles y la gestión de dispositivos, ayudando a las compañías a mejorar el manejo de sus terminales y aplicaciones móviles, ya sea en dispositivos Android como iOS.

En este sentido, a través de su tienda de aplicaciones empresariales es posible maximizar la adopción de apps corporativas, independientemente del nivel de conocimiento de los usuarios y sin necesitar una solución MDM.

Por otra parte, esta plataforma ofrece diversas facilidades a la hora de inscribir móviles, tablets, relojes o televisores, tanto de forma individual como masivamente, permitiendo a los empleados traer sus propios dispositivos y crear dos perfiles diferentes para mantener los datos comerciales seguros. Al mismo tiempo, a través de Applivery es posible gestionar el ciclo de vida de todas las aplicaciones utilizadas en una empresa, desde la instalación y actualización, hasta la eliminación silenciosa de apps en dispositivos corporativos y personales.

Con el aval de más de 4.000 empresas de más de 50 países que han confiado en esta solución, Applivery se ha convertido en uno de los mejores aliados a la hora de agilizar la implementación de aplicaciones.

