Vasos compostables y botellas ecológicas para empresas, con Blue Planet Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Comprar botellas ecológicas de agua es una tendencia en cada vez más empresas. El objetivo de esto es contribuir con la preservación del planeta Tierra. Este tipo de productos son llevados a domicilio por compañías como Blue Planet, la cual tiene su sede principal en la ciudad de Barcelona. Para quienes aún no lo saben, el plástico representa una gran amenaza para los seres vivos, dado que al ser arrojado sin conciencia en los océanos genera una desmesurada contaminación del ecosistema. Además, estos desechos se descomponen en el mar, acelerando el cambio climático a través de las emisiones directas de los gases de efecto invernadero.

Sobre las botellas ecológicas de Blue Planet El agua es fuente de vida y salud. Los seres humanos deben tomar al menos ocho vasos al día para estar hidratados y para tener un organismo saludable. Esta no puede faltar en las casas, pero tampoco es las oficinas. Por tal razón, la empresa Blue Planet pone a disposición de los negocios sus botellas ecológicas.

Los productos en cuestión son ecoamigables porque tienen una vida útil larga de aproximadamente 9 años, son reciclables y reutilizables. Una vez que están vacíos, son limpiados profundamente, higienizados y pasados por diferentes controles sanitarios para volver a hacer la respectiva recarga de agua. Cuando alguna botella se daña o no se pueda usar más, es llevada a una planta especializada de reciclaje. Allí es destruida y su materia prima es usada para la producción de una diversidad de artículos como monturas para gafas, sillas, material escolar, entre otras cosas que resultan útiles para las personas.

Por otra parte, cabe destacar que el agua contenida en las botellas es de la más alta calidad. Específicamente proviene del Macizo del Montseny. Asimismo, otro aspecto relevante es que el transporte del líquido se hace en camiones híbridos, los cuales producen menos emisiones de CO2.

Otros recursos ecológicos para las empresas Además de las botellas ecoamigables, la empresa ofrece vasos compostables ecológicos ideales para tomar bebidas calientes y frías. Estos productos se pueden colocar en el microondas sin ningún tipo de problema. Los mismos se venden en cajas de 1.000 unidades.

En este lugar tienen diferentes métodos de fuentes de agua. Para elegir el que más se adapte a cada necesidad se puede solicitar una asesoría personalizada.

En otro orden de ideas, es preciso señalar que la compañía tiene en la actualidad una promoción de tres meses de agua gratis. Los interesados deben acceder a su plataforma y obtener información rellenando un formulario.

Optar por los servicios de Blue Planet es cuidar el planeta y el ambiente. Además, representa comodidad para los negocios, ya que pueden solicitar sus botellas y recibirlas en la puerta de su establecimiento.

