El premio literario más cuantioso de la autoedición en España es entregado por Letrame Editorial

La editorial líder en autoedición de España otorga a Stephanie Ward el Premio Talento, dotado con 6.000 € durante su última gala anual

Evento al que asistió de forma virtual el guitarrista de Queen, Brian May, quien ha editado con el sello.

Letrame Grupo Editorial alcanza los mejores números de su historia con la edición de 360.000 copias de libros en el último año, lo que se tradujo en un éxito sin precedentes en la celebración de su gala anual en la que, tras estos datos, el sello editorial decidió premiar a sus autores con la cantidad más cuantiosa de todas las editoriales de autoedición de España, siendo el premio literario Talento de 6.000 € y al que cualquier autor que decida cumplir sus sueños con Letrame puede optar, además de la veintena de galardones que se reparten entre un total de 10 categorías, evento internacional que se retransmite en un total de 12 países, aquellos con más presencia de autores de Letrame.

Y es que, si por algo destaca el grupo es por la calidad y cantidad de los servicios que ofrece, marcando una importante distancia con el resto del mercado de la autoedición, ofreciendo un trato personalizado, cuidado y sacando libros de calidad. Muestra de esto es que la editorial siempre ha mostrado una apuesta firme por la limpieza de las obras, llevando incluso al Congreso de los Diputados una propuesta no de ley (PNL) para obligar a las empresas editoriales a que no publiquen libros con faltas de ortografía, «ya que todo libro debe ser presentado bajo un sello de calidad y profesionalidad. Eso es lo que nos diferencia del resto», asegura el director de Letrame Editorial, Luis Muñoz.

En este sentido, hay que matizar que Letrame cuenta con un amplio equipo de profesionales revisando y corrigiendo cada una de las obras con las que trabaja. Asimismo, la independencia y seguridad de los autores es otra de las prioridades, por ello, es la única empresa de edición que ofrece el total control al autor de sus ventas, así como los cobros de los ejemplares con un solo clic, porque «nuestro objetivo no es otro que el de ayudar y posicionar a los autores donde se merecen, autores exigentes para lectores exigentes, además de cumplir sueños, lo hacemos con la mejor calidad, esa es nuestra mejor carta de presentación para los nuevos autores que quieran conocernos».

Letrame ha contado con la participación de grandes personalidades que posicionan el sello como uno de los mejores a nivel mundial, prueba de ello fue la intervención de Brian May, guitarrista de la banda Queen, agradeciendo el galardón de su obra durante la gala.

Los autores cuentan desde el primer minuto con un gran asesoramiento que les acompañará no solo durante el proceso de edición, sino también en el más complejo, que es la hora de presentar su libro al público, donde cuenta con un departamento de diseño completo para vestir las presentaciones y eventos con todo lujo de detalles.

La distribución es una de las mayores preocupaciones de los autores, «y nosotros tenemos acuerdos con libreros, empresas y distribuidores por todo el mundo que llevarán tu libro a cualquier rincón de nuestro planeta, en nuestra empresa no existen las fronteras». Cada obra contará con un ISBN editorial (no de auto-editor). Letrame se encargará de toda la tramitación, el autor no debe preocuparse por este aspecto. El ISBN hace que la obra pueda estar en cualquier librería o establecimiento, ya sea físico o digital, como Fnac, Casa del Libro o El Corte Inglés, entre otros.

«Porque buscamos que tu obra pueda llegar al mayor canal de ventas, tanto a nivel nacional como internacional, en Letrame Editorial no conocemos las fronteras, porque las rompimos hace muchos años, nada es imposible con nosotros», concluye Luis Muñoz.