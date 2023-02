Energías Lumilec impulsa la energía solar en la Costa del Sol Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 18:03 h (CET) Energías Lumilec, empresa líder en energías renovables, se encuentra promoviendo la instalación de placas solares en la Costa del Sol. Esta iniciativa no solo busca disminuir la huella de carbono en la región, sino también brindar una serie de ventajas económicas y ambientales para hogares y empresas Energías Lumilec, en su compromiso por impulsar la energía solar en España, ha decidido enfocar sus esfuerzos en la Costa del Sol. Con una ubicación privilegiada y una radiación solar excepcional, esta región se posiciona como un lugar idóneo para la implementación de placas solares.

La energía solar es una alternativa cada vez más popular, y no es para menos. La instalación de placas solares en Málaga permite el ahorro de energía eléctrica de hasta un 70% y, por tanto, de costes, siendo una inversión a largo plazo que se rentabiliza en poco tiempo (solo unos cuantos años debido al precio actual de la energía). Además, esta alternativa energética no solo es económica, sino también sostenible y amigable con el medio ambiente, puesto que reduce la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra ventaja de la energía solar es su versatilidad en cuanto a su uso. Los paneles solares se pueden instalar en hogares, empresas y edificios públicos, siendo capaces de satisfacer una gran variedad de necesidades energéticas. Asimismo, los paneles solares son resistentes y duraderos, lo que permite una inversión a largo plazo.

En definitiva, Energías Lumilec hace un llamado a la comunidad de la Costa del Sol a unirse a esta iniciativa y aprovechar las ventajas que la energía solar ofrece. Con la instalación de placas solares, es posible ahorrar en costes de energía, reducir la huella de carbono y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Concluyendo. La energía solar se presenta como una alternativa rentable, sostenible y versátil para la Costa del Sol. Energías Lumilec, en su compromiso por la sostenibilidad, busca impulsar la instalación de placas solares en la región, brindando una serie de ventajas tanto para hogares como para empresas.

