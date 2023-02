Chacarrex, 36 años liderando los sistemas de protección contra incendios Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 17:51 h (CET) Chacarrex está de celebración, se cumplen 36 años de su aterrizaje en el mundo de los sistemas de protección contra incendios. En la actualidad, la empresa cuenta con una plantilla de más de 45 profesionales cualificados y con una amplia experiencia en el sector, gracias a su compromiso con la calidad y seguridad Nacida en 1987, su fundador Enrique Caro comenzó a destripar extintores en un pequeño local de Madrid para comprender su funcionamiento. Con el paso de los años y el avance de la tecnología, la empresa pasó de revisar extintores o centrales de detección de incendios a convertirse en una empresa pionera en la innovación de soluciones integrales en PCI.

Actualmente Chacarrex es una empresa dedicada a todo tipo de sistemas de protección contra incendios que, gracias a su compromiso con la calidad y seguridad, continúa siendo líder del sector en la Comunidad de Madrid.

¿Qué son y qué tipos de sistemas contra incendios existen?

Se conoce como sistemas contra incendios a todos aquellos medios, conocimientos y sistemas que ayudarán a prevenir o controlar incendios que pueda surgir en cualquier tipo de superficie.

Dentro de la amplia gama de sistemas de protección contra incendios que ofrecen en Chacarrex, puede encontrar desde extintores o detectores de humo hasta sistemas de sprinklers o sistemas de control de humos y calor. Todos los productos mencionados anteriormente están fabricados con los más altos estándares de calidad y cumplen con las normativas europeas para garantizar su eficacia en caso de emergencia.

En Chacarrex no solo se ofrecen servicios de mantenimiento e instalaciónde elementos PCI, sino que también ofrecen servicios de consultoría e ingeniería relacionados con cualquier tipo de sistema de protección contra incendios en comunidades de propietarios, edificios o naves industriales.

Los equipos de expertos que componen la empresa son profesionales altamente capacitados, los cuáles llevan a cabo mantenimientos, pruebas y posibles reparaciones que garanticen siempre el correcto funcionamiento de todos los sistemas contra incendios en cualquier tipo de edificio.

¿Qué hace diferente a Chacarrex?

Para los responsables de esta empresa la seguridad es un factor de vital importancia y es por eso por lo que se esfuerzan en que sus clientes entiendan a la perfección, cómo deben utilizarse los sistemas de protección contra incendios, impartiendo cursos y capacitaciones que permitan adquirir los conocimientos necesarios para poder manejar los sistemas que quieran instalar en su edificio.

Pero no solo la seguridad es uno de los factores a tener en cuenta en Chacarrex sino también el medioambiente, algo que tienen muy presente y por lo que a lo largo de estos años han evolucionado hacía una línea de sistemas fabricados con componentes y materiales que no sean tóxicos ni dañinos para el medioambiente así como una política interna de reducir al máximo sus residuos. Fruto de ello, tienen varias certificaciones como puede ser la ISO14001 que les avala dicha evolución hacia un mundo más limpio.

