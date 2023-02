Quién iba a decir que en dos años se estaría así

Es fruto de un año que supuso el culmen de la digitalización, cuando el marketing digital ya era tendencia. Driza se convirtió en 2020 en la consultoría digital que conseguiría, dos años después, asesorar a 100 proyectos digitales, de los cuales 47 son startups y 12 grandes empresas.

Con tan solo 27 años, Alberto y Ricardo han conseguido hacerse hueco en el mundo digital creando su propia agencia. Desde entonces, no han parado de crecer, y ya cuentan con una amplia variedad de servicios de marketing para que cualquier proyecto navegue sin problemas en el mundo digital. En su equipo ya suman 14 profesionales especializados en estrategia digital y analítica, y diseño.

Desde el corazón de Madrid, los proyectos de Driza no tienen fronteras. Llegan a Alemania, Perú, Emiratos Árabes, e incluso se atreven a cruzar “el charco” para guiar a empresas en Latinoamérica o Australia.

Los fundadores, Ricardo y Alberto, explican algunas de las principales claves.

Una tarde cualquiera en pleno 2020 cambió todo, ¿qué os hizo dar el salto?

Ricardo de Tomás: Nos dijimos “venga, ahora o nunca”. Todo empezó en marzo de 2020, poco antes del confinamiento en España. Nos cruzamos con un anuncio con algún que otro fallo que terminó convirtiéndose en el germen de este proyecto. Unas horas después, una página web y una cuenta de correo fueron el arranque de Agencia Agencia.

¿Agencia Agencia?

Alberto Rodríguez: Así no había pérdida, éramos una agencia “muy agencia”. No había mejor naming que nos definiera cuando nacimos, éramos una agencia digital. En menos de dos años, evolucionamos muy rápido y necesitábamos una nueva marca que reflejase que no solamente hacemos bien el marketing, sino que además aportamos mucho valor a nivel estratégico con los clientes. Ese día, Driza izó las velas.

Os definís como una consultora integral e íntegra, ¿cómo disteis con la fórmula para diferenciaros del resto?

R. T.: Aparcamos la idea de tener un modus operandi “tradicional” desde el momento cero. En este sector hay una nebulosa de postureo que queríamos esquivar. Sin duda, el compromiso, la cercanía y la transparencia es lo que nos acerca a nuestros clientes. Al final trabajamos mano a mano con muchas startups que confían en nosotros para seguir creciendo y muchas de ellas ya se han casado, prácticamente, con nosotros.

A. R.: No estamos aquí para vender nada a nadie, por lo que, al igual que aceptamos proyectos que estamos seguros que podemos llevar a buen puerto, también rechazamos otros por falta de conexión o simplemente porque no estamos convencidos de que vayamos a marcar la diferencia. Queremos hacer las cosas bien y como decimos nosotros, nos gusta hacer un trabajo fino.

¿Qué proyectos tenéis en mente ahora?

A. R.: Somos un poco como un restaurante de cocina de autor, no paramos de cocinar nuevos proyectos. Comenzamos con una tienda de muebles y ahora contamos con clientes de todo tipo, es un poco como jugar a las profesiones, un día somos dentistas y al siguiente abogado. ¡Incluso vendemos juguetes sexuales! Al final es lo más interesante de las consultoras, participar en muchos sectores.

Sois capaces de adaptaros a cualquier escenario, ¿qué servicios digitales os hacen conquistar a tantos clientes?

R. T.: Nacimos como agencia y nos hemos hecho “mayores” como consultores digitales. Cuando creces tienes que empezar a hacer cosas de mayores, comenzamos con servicios de estrategia digital, SEO, analítica web y diseño, y ahora ponemos especial atención en acompañarlo de un servicio de consultoría digital.

A. R.: Todavía se nos escapa alguna pata del marketing digital, pero contamos con una gran red de partners para ofrecer las mejores soluciones hasta en aquellas áreas a las que por ahora no llegamos. Si nos vamos a ser MVP, no queremos jugar el partido.

Cada vez son más los retos a los que las consultoras digitales os enfrentáis, ¿cómo enfrenta Driza estos cambios?

R. T.: Los cambios en este sector empiezan y no ven el fin, pero al final, como en otros, el cambio gira en torno al usuario y nos toca seguir estando presentes y adaptándonos a sus nuevas necesidades.

A. R.: Nuestro foco ahora mismo está en crecer, pero sin olvidarnos de que debemos seguir aportando valor y experiencia técnica al cliente. Parte de ello es reforzar el equipo digital, especialmente en la parte de SEO y analítica web/tracking. Confiamos en el futuro del sector digital y queremos liderar el camino.