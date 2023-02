Las rebajas de Two Ducks ofrece precios desde 10€ a 30€ Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 19:03 h (CET) La inflación ha diluido las rebajas de invierno. El alza de los costes, sobre todo por la factura energética y el encarecimiento de las materias primas ha reducido los márgenes y ha limitado las bajadas de precios tan pronunciadas como en otras temporadas. Pese a ello, todavía hay tiendas de ropa en Barcelona donde se pueden encontrar gangas. Muestra de lo anterior es Two Ducks. El negocio ofrece las últimas tendencias en artículos femeninos y para teenagers con importantes descuentos en sus productos. Los precios de los mismos oscilan entre los 10 y los 30 euros.

Superrebajas de invierno En la temporada de invierno, Two Ducks ofrece grandes rebajas en todos los productos, los cuales venden a través de su página web. Desde la plataforma virtual, la empresa pone a disposición un descuento en el total de sus atuendos para que sus piezas puedan ser más accesibles al público.

La marca está especializada en el sector de la vestimenta. Las categorías que presentan son variadas, como ropa, pulseras, colgantes, pendientes, anillos y objetos personalizados. En cada una de ellas, los precios relativos a las rebajas de invierno van desde los 10 euros y llegan hasta los 30 euros respectivamente. Asimismo, se puede observar dentro del ámbito de “ropa” productos como minifaldas, tops o shorts a precios que rondan por los 20 euros.

Las rebajas de invierno se vinculan con las novedades que Two Ducks presenta todas las semanas. Dichas novedades abarcan estilos elegantes, pero también aguardan la posibilidad de enseñarle al cliente la prenda perfecta para cada ocasión o evento social que pueda tener.

Prendas modernas a un precio económico Two Ducks nació en el 2013 con un objetivo marcado: ofrecer productos que se ajusten al lema “bueno, bonito y barato”. La vestimenta que pone a disposición se caracteriza por ser de calidad, tener un diseño exclusivo y a un precio que posibilita el acceso a todo tipo de público. Asimismo, también se distingue por brindarle al cliente la posibilidad de personalizar su compra. Esta opción abarca varios artículos; desde ropa, colgantes o cualquier otra variedad.

Además de los productos personalizados que ofrece Two Ducks, a esto también se le suma el cuidado de los complementos. La marca pone a disposición un servicio de reparación para artículos que se han roto como collares, cambios de cierres, ajustar el talle de las pulseras, entre otros.

Para solicitar este servicio o acceder a la variedad de sus productos se debe entrar en su página web.

