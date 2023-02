LOCK & enjoy! abre su quinta oficina de consignas electrónicas para turistas en el centro histórico de Sevilla Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 16:52 h (CET) Abiertas las 24h los 365 días del año, están ubicadas en los lugares estratégicos en el centro de ciudades y lugares turísticos La empresa LOCK & enjoy!, especializada en prestar servicios dentro del sector de las consignas inteligentes, ha inaugurado su segundo local del mes de enero, que permitirá a los turistas y viajeros en Sevilla, guardar su equipaje con total seguridad durante las horas o los días que dure su estancia en la ciudad.

El nuevo establecimiento de la compañía, que es el quinto en la ciudad, se ubica en la zona de La Alameda, en la Calle Feria, número 95, justo frente al mercado de abastos. El nuevo local, que se abre bajo el sistema de franquicia, ofrece 45 metros cuadrados entre superficie útil destinada a la actividad y almacén del staff.

Gracias a este nuevo servicio, los visitantes del centro histórico de la ciudad podrán beneficiarse de la custodia automática de sus maletas y objetos de valor, durante las 24 horas del día y todos los días del año. "La recuperación vivida por Sevilla en los últimos meses, y las excelentes expectativas turísticas a partir de esta primavera para la región, ha llevado a la empresa a abrir cinco locales en tan solo dos años, y tener grandes previsiones", ha afirmado Víctor Salgado, CEO de la compañía.

Pero los planes de expansión de la compañía no se quedan aquí. Sus fundadores ya preparan la apertura de nuevas oficinas en Madrid (2) y en Las Palmas de Canarias y cerrar el ejercicio 2023 con, al menos, 10 unidades repartidas por todo el territorio español.

En la actualidad,la compañía cubre este servicio en cuatro emplazamientos clave en Sevilla: Plaza del Duque; calle Águilas, entre la Plaza de la Alfalfa y Casa Pilatos; junto a las Estación de Santa Justa, y ahora en el barrio del Arenal, muy próxima al Ayuntamiento, Plaza Nueva, Plaza de Toros, Torre del Oro, Catedral, El Alcázar, y puente de Triana. «La zona de la Alameda de Hércules está consolidada como uno de los barrios más de moda para el ocio y la diversión de estudiantes, jóvenes y personas de un perfil más creativo, que se ha demostrado que son en un alto porcentaje aquellos que más utilizan este servicios", ha afirmado Manuel Rodrígues, socio cofundador de la compañía. "Continuaremos con esta política de abrir consignas LOCK & enjoy! en todos aquellos emplazamientos en los que se encuentren los clientes actuales y potenciales de la cadena", concluye.

Tecnología en todo el proceso:

El funcionamiento de este servicio no puede ser más sencillo gracias a la tecnología implementada. Sus fundadores, los emprendedores sevillanos Víctor Salgado y Manuel Rodríguez, han diseñado un modelo de negocio en el que la tecnología es clave. El cliente, durante el periodo de tiempo reservado vía online de su taquilla, puede entrar y salir del establecimiento LOCK & enjoy! todas las veces que lo necesite durante las 24h, del día y los 365 días del año.

Su acceso se realiza mediante un código personal y, una vez en el interior del local, dispondrá de todo lo necesario para dejar sus maletas tranquilamente, consignas de acero metálicas inteligentes, servicio enchufes y puerto USB dentro de cada consigna para poder cargar todos sus dispositivos electrónicos, y las más avanzadas medidas de seguridad como un sistema de vigilancia del local las 24 horas del día y un seguro por reserva de hasta 1000 €.

El plan estratégico a corto y medio plazo:

El objetivo a corto y medio plazo de la compañía es liderar el sector de las Consignas inteligentes a partir de 2023.Para alcanzar este plan, la compañía ha elegido un modelo de expansión mixto, que combinará la apertura de locales propios con los franquiciados, y ha ampliado su ámbito de actuación a todo el país, con el objetivo de que en el medio plazo cualquier cliente siempre tenga a escasos metros de su alojamiento una consigna bajo la marca LOCK & enjoy!

El modelo de negocio en franquicia ofrece un sistema de trabajo 100% automatizado, con dos modelos de negocio Mini LOCK desde 34.900€ + Canon y el modelo LOCK & enjoy! que ronda los 41.900 € + Canon cuyas inversiones tienen una recuperación de la misma en 28 meses, y un método de trabajo llave en mano que no requiere de personal gracias a alto nivel de digitalización.

LOCK & enjoy! ofrece también una segunda línea de negocio orientada a prestar servicios a empresas del sector turístico, y ofreciendo también taquillas para la recogida de llaves o documentación, de forma que el huésped pueda realizar el check-in y check-out fuera de horario y sin problema durante los 365 días del año, así como una línea, haciendo alusión a la parte de su marca "enjoy!", en la que se pueden reservar tickets o excursiones de una selección de las mejores atracciones turísticas de la ciudad en la sección ENJOY! de su web.

