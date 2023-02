PROASIS, la nueva marca de alimentación funcional, buena para el paladar y buena para la salud Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 15:54 h (CET) Los productos Proasis son una buena fórmula entre bienestar y placer, por eso ofrecen alimentos buenos para la salud y buenos para el paladar. PROASIS, principal marca de la compañía Being Foods, lanza al mercado una gama de productos de alimentación funcional con probióticos y enriquecidos con proteína, además de un sabor delicioso.

Su primer lanzamiento, en 2022, han sido los helados proteicos en cinco sabores: chocolate con pepitas de chocolate belga, vainilla de Madagascar con caramelo, yogur con culís de frutos del bosque, stracciatella con birutas de chocolate y el de mango alphonso. Todos sus productos están hechos a partir de recetas artesanas y tienen alto contenido en proteínas y aportan probióticos que favorecen el bienestar digestivo. Además, son helados con un Nutriscore A y son fuente de fibra, gracias a todo ello su aporte en calorías es aproximadamente la mitad que los helados tradicionales. ¿Qué más se puede pedir? Salud y sabor.

Productos con proteínas y probióticos El motivo de que Proasis lance estos productos es el importante aumento en la sociedad por cuidarse la salud, conscientes todos que la garantía para tener calidad de vida mañana es la alimentación de hoy. Eso sí, sin dejar de disfrutar comiendo.

Cada vez es más importante ingerir proteínas para el crecimiento, que son las que se encargan de generar músculo, tendones, órganos y piel, por tanto, claves para aquellas personas que hacen ejercicio regularmente, niños y también para los mayores, que con una menor actividad física han de asegurar su calidad muscular para no perder fuerza. La ingesta de proteínas quema más calorías, incluso en reposo, y da una mayor sensación de saciedad.

Por otro lado, Proasis también incluye en sus productos los probióticos de calidad y testados clínicamente, que son muy beneficiosos para el organismo, ya que refuerzan las paredes intestinales, ayudan a la digestión y evitan los síntomas de irritación y mejoran la digestión. Los probióticos son también los encargados de mantener la flora intestinal sana y permiten la mejor absorción de los nutrientes, lo que contribuye a reforzar al sistema inmunitario de toda la familia

La propuesta diferencial de Proasis con la proteína + probióticos tiene su razón de ser y es que la ingesta regular de mucha proteína suele provocar malestar estomacal debido a la "disbiosis", que es un desequilibrio entre la cantidad de proteína que el cuerpo asimila versus la cantidad ingerida. Y es aquí donde actúan los probióticos para compensar este desequilibrio y evitar los síntomas estomacales. Cada día, hay más información de la importancia del estómago en su función de "segundo celebro", por tanto, hay que cuidarlo a diario.

¿Qué es Proasis? Proasis surgió de varios profesionales de distintas ramas de la alimentación y el mundo farmacéutico, además de otros inversores que han apoyado el proyecto desde su inicio. “Nos impulsa lograr la excelencia de nuestros productos mediante la innovación continua, aportando un valor añadido diferencial en el sector de la alimentación y sobre todo ofrecer soluciones para los consumidores". El objetivo de la compañía es seguir entrando en categorías de consumo regular con el foco en el consumidor familiar, así como la exportación de sus productos a Europa y a otras zonas del mundo. A lo largo de 2023 aparecerán nuevos lanzamientos de producto siempre con el doble PRO que les caracteriza. Hoy, los productos Proasis están ya en algunos supermercados y cadenas regionales, pero en breve estarán en la mayoría de cadenas españolas, ya que los acuerdos están iniciados.

