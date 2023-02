Terapia integradora estratégica individual para cerrar ciclos y lograr eliminar el bloqueo personal con la terapeuta Monia Presta Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 15:29 h (CET) Los seres humanos tienden por naturaleza al apego emocional. Para muchos, es difícil dejar atrás aquellas cosas o seres que están acostumbrados a tener cerca, aun cuando esto puede tener efectos negativos. En estas situaciones, es necesario aprender a cerrar ciclos para poder alcanzar la estabilidad afectiva.

Este proceso psicológico, no obstante, puede ser difícil de completar por cuenta propia, y generalmente requiere de terapia individual para su consecución. Una de las mejores opciones en ese ámbito es la terapia integradora estratégica individual de Monia Presta, una terapeuta que ayuda a las personas a tomar las riendas de su vida.

La importancia de la psicoterapia para superar los bloqueos personales Cerrar ciclos es un paso muy importante en la vida de las personas, en especial cuando este proceso implica dejar ir aquello que no aporta en sus vidas. En contraposición, el apego a estas relaciones afectivas perjudiciales, y hacia los elementos que las provocan, puede causar serios bloqueos emocionales y psicoafectivos en las personas, que limitan o trastocan su pleno desarrollo individual. Es por ello que, muchas veces, estos procesos requieren de un acompañamiento especializado, de la mano de profesionales en psicología.

Una de las mejores alternativas para ello es la terapia integradora estratégica de Monia Presta, un método que recoge varias técnicas y recursos de la psicoterapia, para ayudar a las personas a observar sus situaciones desde una perspectiva más amplia. Para ello, utiliza diversas herramientas y ejercicios prácticos, que ayudan a estas personas a fortalecer su autoestima y reconocer sus propias cualidades. Mediante estos aprendizajes, sus pacientes aprenden a dejar atrás el apego emocional, y a superar aquellas relaciones que no aportan en sus vidas, para poder superar sus bloqueos y avanzar hacia el pleno bienestar personal.

La trayectoria de Monia Presta y el aporte de sus procesos terapéuticos Monia Presta es psicóloga clínica de profesión, y ejerce como psicoterapeuta, formadora y escritora. Su trabajo como autora y divulgadora científica en psicología ha sido ampliamente reconocido con presencia en radios, canales de TV y diarios de alcance nacional. Además, en sus diferentes procesos formativos han participado incontables profesionales de la salud, varios de ellos, con amplio reconocimiento y una exitosa trayectoria profesional. Todo esto refleja la calidad y los amplios conocimientos de Monia en el área de la psicoterapia, cuyos mayores beneficiarios, no obstante, son sus pacientes.

Para esta profesional de la salud mental, el compromiso más importante es con los participantes de sus procesos terapéuticos. Su misión es ayudar a estas personas a superar sus problemas personales, o los conflictos en sus relaciones socioafectivas, como los problemas de pareja, con el fin de alcanzar un estado pleno de salud, bienestar y felicidad en sus vidas. Para ello, ofrece sus servicios mediante sesiones presenciales en el centro de Barcelona y online. Además, cuenta con un consultorio radiofónico, a través de RNE, donde atiende las consultas e inquietudes de sus oyentes.

