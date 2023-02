Los sistemas de filtración y ósmosis de Blue Planet para el cuidado del planeta y de la salud Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 14:56 h (CET) En España, el agua que sale del grifo se considera apta para el consumo humano. No obstante, esta se puede contaminar si las tuberías son muy viejas o si hay fugas, entre otros problemas. Por fortuna y para tranquilidad de las personas, hoy en día existe la ósmosis y los sistemas de filtración, los cuales permiten purificar el líquido y eliminar de él cualquier tipo de partículas. Estas tecnologías, que son ideales para los hogares, son ofrecidas por empresas como Blue Planet, ubicada en la ciudad de Barcelona. Optar por los mencionados mecanismos es esencial para cuidar la salud, pero también para contribuir con el cuidado del planeta, ya que las botellas de plástico son uno de los principales contaminantes de los océanos.

Los sistemas de filtración y ósmosis de Blue Planet son ideales para los hogares Los sistemas de filtración y ósmosis de Blue Planet son muy demandados en los hogares por sus innumerables ventajas, entre ellas tener la seguridad que se está consumiendo un agua 100% limpia.

El sistema de filtración es un proceso mecánico. Para purificar el agua se utilizan unos filtros de sedimentos, los cuales permiten eliminar la cal y el cloro. Por su parte, para llevar a cabo la ósmosis se incorpora una membrana osmótica que elimina las partículas en suspensión aprovechando la presión del agua.

Son diversos los beneficios que la empresa ofrece a sus clientes. Antes de nada, su sistema de ósmosis tiene una garantía de dos años. Además, cuentan con financiamientos. El coste del servicio incluye la instalación, disponen de servicio técnico propio y servicio de mantenimiento integral.

Una de las preguntas que las personas se hacen es si deben comprar la máquina de filtración para casa. Todas ellas deben saber que la compañía vende y alquila las fuentes y los dispensadores de agua. Actualmente, disponen de una variedad de productos con todas las garantías sanitarias y de las marcas más consolidadas del mercado.

Otras cosas que las personas deben saber sobre Blue Planet y el agua purificada Las personas que no sepan qué tecnología utilizar para purificar el agua que sale de su grifo pueden contactar con Blue Planet, donde asesoran a la clientela y la orienta acerca de cuál es el mecanismo más idóneo de acuerdo a su ubicación geográfica. Para tal fin, deben acceder a su página web, donde están todos sus canales de contacto.

Apelar a cualquiera de los sistemas de purificación es una inversión que vale la pena. Por un lado, está el hecho de que los individuos ahorrarán tiempo al no tener que ir a comprar las botellas que, además, tienen un peso significativo. Por otra parte, es preciso destacar que el agua purificada no solo es beneficiosa para el organismo, sino que también ayuda externamente, es decir, a la belleza de la piel y el cabello.

