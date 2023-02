Manhattan gana el premio Best Fulfillment Advancement de Vendors in Partnership

La solución de Manhattan ofrece capacidades avanzadas de cumplimiento omnicanal que aumentan las oportunidades de ingresos y reducen los costes Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha anunciado hoy que ha sido nombrada ganadora en la categoría de Best Fulfillment Advancement en los Premios Vendors in Partnership (VIP) 2023. El premio reconoce a la mejor solución para resolver los complejos desafíos del cumplimiento omnicanal.

Manhattan Active® Omni, una plataforma de comercio unificado nativa de la nube para la gestión de pedidos, inventario y cumplimiento en tienda, punto de venta, gestión de la relación con el cliente y autoservicio digital, ofrece capacidades avanzadas de cumplimiento omnicanal que aumentan las oportunidades de ingresos y reducen los costes.

La solución de gestión de pedidos de Manhattan aprovecha el aprendizaje automático en su eficiente motor dinámico para evaluar todos los canales de compra y cumplimiento, todas las opciones de cumplimiento, y generar opciones precisas y fiables de recogida o entrega en línea y en la tienda sin necesidad de software o conexiones de terceros. Esta solución puede reducir los retrasos en los envíos hasta en un 30%, al tiempo que aumenta la fidelidad y las conversiones de compras.

La tecnología de optimización del abastecimiento en tiempo real de la empresa también aprovecha el aprendizaje automático para seleccionar la ubicación de cumplimiento más rentable que siga cumpliendo la promesa al cliente. Esta solución reduce los envíos divididos hasta en un 50% y disminuye los artículos agotados y el exceso de existencias en toda la red de distribución.

En su última actualización de Manhattan Active Omni, Manhattan ha ampliado su compatibilidad con las funciones de RFID en tienda, lo que permite a los empleados reducir significativamente el tiempo dedicado a las actividades de recepción, gestión y localización de inventario hasta en un 75%, para que puedan centrarse menos en las tareas operativas y más en la venta y el compromiso con el cliente.

"Estamos encantados de que Manhattan haya sido nombrada ganadora en la categoría de Best Fulfillment Advancement por Vendors in Partnership", afirma Ann Sung Ruckstuhl, vicepresidenta senior y CMO de Manhattan Associates. "Como única líder en The Forrester Wave™: Order Management Systems, Q2 2021, la solución de gestión de pedidos de Manhattan es la solución de organización y optimización de pedidos más avanzada jamás diseñada. Este premio de Vendors in Partnership es un reconocimiento más a nuestra innovación rompedora para el sector de la cadena de suministro y el comercio minorista".

"La ejecución avanzada de pedidos de Manhattan es impresionante, y la comunidad minorista está orgullosa de honrar su trabajo", añade Vicki Cantrell, fundadora y CEO de Vendors in Partnership.

Entre los clientes de Manhattan Active Omni se encuentran minoristas como Brooks Brothers, PacSun, Lamps Plus, Super Retail Group y Penti, entre otros.

Los premios VIP son una celebración anual del sector de los proveedores de soluciones e innovaciones que impulsan el ecosistema minorista. Reconocen el servicio prestado al sector minorista, las nuevas formas de asociación y los retos superados.