Las ventajas del Applivery para las empresas y para el empleado

Cada vez más empresas emplean aplicaciones de desarrollo propio o creadas por terceros para llevar adelante distintas actividades de manera cotidiana.

Para facilitar la gestión de estos programas y de los dispositivos Android o Apple corporativos, la plataforma Applivery ofrece una manera sencilla de aportar más seguridad a los dispositivos de los empleados, distribuyendo y configurando las aplicaciones de forma remota.

Esta plataforma de Mobile Device Management (MDM) está integrada con los servicios de despliegue automatizado de Google y Apple, y con los principales sistemas de autenticación corporativa.

Esto permite que las empresas disfruten de una experiencia de inscripción de dispositivos única, configurando cada equipo con lo que el empleado necesita.

Características y ventajas de Applivery Esta plataforma de device management permite una gestión completa del ciclo de vida de cada aplicación usada por una empresa. Esto incluye la instalación, actualización y eliminación de aplicaciones en dispositivos corporativos. Además, Applivery cuenta con opciones de gestión avanzada de licencias, configuraciones, restricciones y políticas.

Desde el punto de vista de las empresas, esto supone un mayor grado de automatización de la gestión de la flota de los dispositivos, liberando de esta tarea a los administradores IT. Además, al ser una plataforma de software as a service, las compañías no necesitan instalar nada en sus servidores. A su vez, los empleados no tienen que instalar ni configurar las aplicaciones necesarias para llevar a cabo su trabajo, ya que esto se realiza de manera remota.

Por otra parte, en caso de robo de un dispositivo, las aplicaciones se pueden eliminar de manera remota, evitando la filtración de información. Asimismo, con Applivery cada empresa puede crear su propio catálogo de aplicaciones, incluyendo las que están disponibles públicamente en Apple Store o Google Play u otras internas de desarrollo propio de cada organización.

Empresas que se benefician con el uso de la plataforma Applivery Esta firma cuenta con múltiples clientes que ya disfrutan de los beneficios de usar esta plataforma. Por ejemplo, una empresa de valoración inmobiliaria está usando Applivery como canal de distribución de su propia aplicación de tasación. Gracias a este software, han conseguido más agilidad y pueden controlar tanto las descargas como la gestión de los usuarios.

En cambio, otros de los clientes de Applivery está empleando esta plataforma, sobre todo, por su capacidad de actualización. Esta empresa envía compilaciones nocturnas a su equipo conformado por ingenieros de software, gerentes, diseñadores de producto y ejecutivos. En este caso, mediante Applivery, la aplicación corporativa se actualiza todos los días manteniendo a todo el equipo informado.

Con la plataforma de device management Applivery, las empresas pueden ejercer una mejor gestión de sus dispositivos corporativos y sus aplicaciones. Esto resulta beneficioso y más seguro, tanto para los empleados como para las compañías.