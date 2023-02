TTI Success Insights y su test para la evaluación del trabajo en equipo Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 14:32 h (CET) Hoy en día, existe una gran oferta de empresas dedicadas al negocio de la contratación de empleados para otras compañías, pero no todas ellas logran abordar la situación de manera integral y completa. Así, no se garantiza que la empresa encuentre el empleado indicado, ni que el empleado se incorpore a un ambiente adecuado para él.

En este sentido, TTI Success Insights lleva cuatro décadas en el mercado, investigando procesos para la eficiencia en la contratación, retención, desarrollo y gestión de talentos, teniendo como eje central la importancia del trabajo en equipo.

La profesionalidad de la mano de la trayectoria TTI Success Insights tiene cuarenta años de experiencia dedicados al talento. Lo que hace que su servicio sea completo es que posee herramientas que van más allá de la contratación, ya que abarca la retención, el desarrollo y la gestión de estos talentos. Mediante sus evaluaciones, la empresa ayuda a medir, entender y dominar los distintos componentes que guían a cada persona en sus acciones. A lo largo de los años, han descubierto que, mediante la optimización de estas habilidades, las personas pueden volverse más efectivas en seleccionar, desarrollar y liderar a otros y a sí mismas para generar un desempeño superior.

Para lograr este objetivo, TTI Success Insights ofrece un amplio abanico de aplicaciones que facilitan el análisis específico; estas herramientas sirven tanto para el coaching individual como para la gestión de talentos de grandes empresas. Este método nació de la mano de Bill J. Bonnstetter, fundador de la compañía, y su hijo, Dave Bonnstetter, el actual presidente. Desde el principio, sus evaluaciones llamaron rápidamente la atención de consultores independientes y coaches en Estados Unidos, y sus propuestas se fueron perfeccionando hasta evolucionar en las soluciones avanzadas de gestión de talento, basadas en la evaluación, que ofrecen hoy en día.

La importancia de transformar un grupo de trabajo en un equipo TTI Success Insights ofrece evaluaciones de trabajo en equipo para analizar el cómo, el qué y el por qué de la interacción de los miembros de un equipo, a través de las últimas herramientas que miden las ciencias del talento humano. Algunas dimensiones como: comportamiento, motivadores o fuerzas impulsoras, inteligencia emocional o competencias.

A través de la aplicación de este método, el trabajo en equipo ya no tiene por qué ser un desafío, sino que se transforma en una posibilidad. Esto se debe a que la utilización del método de TTI Success Insights permite unificar a aquellos que trabajan en un mismo ambiente, a pesar de que posean creencias y visiones diferentes sobre cómo deben realizarse las tareas.

Es fundamental poder utilizar herramientas de evaluación del trabajo en equipo que permitan que los miembros que lo integran comprendan las preferencias laborales de los demás y, así, crear ambientes laborales más armónicos y eficientes, con soluciones como las que ofrece TTI Success Insights.

