Apple Adictos y los beneficios de comprar móviles reacondicionados

jueves, 16 de febrero de 2023, 13:47 h (CET) En los últimos años, la compra de productos de segunda mano o reacondicionados se ha convertido en una tendencia en expansión. Este cambio en los mercados se debe, en parte, a la aparición de un consumidor joven, con un perfil económico más bajo y con mayor conciencia medioambiental, según apunta el portal Statista.

Dentro del sector tecnológico, esto se ha notado especialmente en la compraventa de teléfonos móviles, ya que las predicciones apuntan a que en 2024 las ventas de ejemplares ya usados superarán los 350 millones de unidades. Adquirir móviles reacondicionados se presenta de esta forma como una opción popular. Como explican los especialistas de Apple Adictos, esta modalidad cuenta con una serie de ventajas que pueden resultar interesantes para algunos compradores.

Tecnología de calidad a precios asequibles La característica que posiblemente tenga más peso en la decisión de adquirir un móvil reacondicionado es el ahorro. Dependiendo del modelo y de las condiciones en las que se encontrara el aparato, su precio puede reducirse hasta en un 50 %. Esto, sin embargo, no supone una gran diferencia en la funcionalidad de los dispositivos. Por ejemplo, los móviles reacondicionados disponibles en Apple Adictos han pasado previamente un control de calidad de 33 puntos. De esta forma, pueden garantizar que, aunque no acaben de salir de la fábrica, funcionan como nuevos.

En esta misma línea, los expertos señalan que actualmente no se está produciendo un salto tecnológico importante. Por eso, las prestaciones que puede ofrecer un equipo reacondicionado no se alejan demasiado de las que se encontrarían en dispositivo nuevo. Relacionado con esto, Apple es una marca que trabaja constantemente en la actualización de su software, así que, independientemente de los años que tenga el modelo, el sistema operativo funcionará de forma muy similar.

Apoyo a la economía circular Optar por móviles reacondicionados es también una buena manera de consumir con responsabilidad y frenar el impacto medioambiental. Según un estudio de la universidad canadiense McMaster, el 80 % de la contaminación derivada de los teléfonos móviles se produce durante las fases de producción. Esto equivaldría a unos 55 kg de emisiones de carbono, por cada uno de los aproximadamente 1.300 millones de dispositivos que se venden cada año. Teniendo esto en cuenta, comprar dispositivos que no sean nuevos puede contribuir a disminuir esta fuente de contaminación y minimizar la cantidad de desperdicios que se generan.

Alargar la vida útil de los dispositivos Otro de los beneficios que ofrecen los móviles reacondicionados va de la mano con las condiciones de compra. Un teléfono de segunda mano comprado a un particular puede tener, en algunos casos, un precio más bajo; sin embargo, si ese dispositivo deja de funcionar, el comprador no cuenta con ninguna cobertura para reclamar. En cambio, los equipos que ofrecen compañías especialistas como Apple Adictos cuentan con entre 12 y 24 meses de garantía. Cuando se ponen a la venta, estos móviles ya han pasado por un proceso de reparación y control de su funcionamiento, que puede ampliar su vida útil unos años más. Por eso, el servicio de garantía da una mayor tranquilidad a los compradores.

Además, los teléfonos reacondicionados suelen funcionar sin problemas. Las distintas categorías en las que se dividen (como nuevo, muy bueno y correcto) hacen referencia solo a su aspecto estético. Y ninguno de los desperfectos que se puedan ver impedirán el uso del aparato.

Apple Adictos cuenta con un equipo de técnicos de gran experiencia, para que el funcionamiento de todos los móviles de su catálogo esté a la altura de lo que necesitan sus clientes. A través de su tienda online, es posible consultar los modelos disponibles en este momento.

