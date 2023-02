Las ventajas del comercio de proximidad en Badalona, según la empresa Kilo.market Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 10:55 h (CET) El comercio de proximidad está en auge, la empresa Kiko.market explica algunas de sus innumerables ventajas El comercio de proximidad es un tipo de comercio que vuelve a estar en auge y se contrapone a la costumbre de acudir a las grandes superficies para adquirir los productos de primera necesidad.

Es una practica que favorece la sostenibilidad, pero no solo eso si no que aporta muchos más beneficios.

Es bastante probable que el supermercado tradicional nunca llegue a ser desplazado por el comercio de proximidad, pero cada vez convence más al público debido a las siguientes ventajas, según explica la empresa Kilo Market, empresa de comercio de proximidad en Sant Adrià de Besòs y Badalona entre otras:

No se sale del barrio, así que no hay por qué preocuparse por el uso de transporte público ni el gasto de combustible, lo cual reduce la huella ecológica y contribuye a la protección del medio ambiente, colaborando en la lucha contra el cambio climático.

Adquirir productos de temporada, siendo esta una de las características principales del comercio de proximidad. Permite consumir productos producidos en la misma comunidad y apoyar a productores locales.

Se evitan las compras impulsivas, debido a que no se está expuesto a tanta publicidad como la que abunda en los grandes almacenes.

Se colabora en mejorar la economía local, la reactivación del comercio local incentiva la producción y mejora la economía local.

Apostar por el comercio de proximidad supone también apoyar y favorecer el trabajo de pequeños productores de la zona. Además, el comercio de proximidad contribuye a fijar población en los municipios más pequeños y núcleos rurales.

Comprar en establecimientos cercanos permite entablar relaciones de confianza entre el consumidor y el vendedor.

Iniciarse en el comercio de proximidad, no solo aporta beneficios a uno mismo, tal y como explica la empresa Kilo, empresa de comercio de proximidad enSanta Coloma de Gramenet y Granollers.

Kilo brinda la opción de hacer la compra en tienda de confianza desde cualquier dispositivo con conexión a Internet: ordenador, portátil, tableta o teléfono móvil.

Tan sólo hay que darse de alta en su sitio web www.kilo.market

