SUBBLIM amplía la Gama Business con teclados y ratones en color blanco. Teclados y ratones de oficina para mejorar el entorno de trabajo

Las administraciones, empresas y grandes corporaciones están acostumbradas a trabajar con teclados y ratones funcionales sin prestar mucha atención a características como la mejora tecnológica o la estética de otras gamas de periféricos.

SUBBLIM lanzó recientemente una gama de teclados y ratones de oficina pensadas especialmente para este tipo de público ofreciendo mejoras en cuanto al diseño, la tecnología de sus teclas, la conectividad o el sensor de los ratones, se trata de la Gama Business. Ahora, tras el éxito de recepción de esta gama de entrada, SUBBLIM ha ampliado la oferta con teclados y ratones en color blanco, manteniendo el objetivo de mejorar el confort y las sensaciones en el puesto de trabajo.

Mejorar el desempeño laboral con la tecnología Silent Click Los teclados y ratones para empresas en color blanco de SUBBLIM poseen una serie de características que establecen una mayor comodidad.

La tecnología Silent Click de las teclas de estos teclados de membrana provoca un clic silencioso por el cual se eliminan los ruidos incómodos, permitiendo alcanzar mejores niveles de productividad en los espacios de trabajo. Los ratones también cuentan con esta tecnología y con ello también se eliminan los sonidos del ratón.

Las versiones con cable de los teclados y ratones de la Gama Business cuentan con un cable de 150 cm de longitud (50 cm más largo que los habituales) lo que facilita la ubicación del teclado en cualquier lugar del escritorio, ofreciendo mayor libertad de movimiento.

El sensor óptico del ratón blanco para empresas se adapta a distintas resoluciones Los ratones color blanco que integran la Gama Business tienen un diseño delgado, que se adapta a la forma de la mano de forma ergonómica, son tanto para zurdos como para diestros, tienen 3 botones de función, tecnología Silent Click, una rueda de desplazamiento antideslizante y 1200DPI para mejorar la respuesta del ratón en distintas superficies y resoluciones.

Los detalles cambian las sensaciones Todos estos detalles técnicos, así como el cuidado estético puesto en el desarrollo de esta nueva gama favorecen una dinámica de trabajo más confortable y tranquila.

La atención en los detalles no solo se basa en obtener una mayor comodidad, sino también en reducir los elevados niveles de estrés que suelen ocurrir en los espacios laborales cuando estas herramientas tan elementales no funcionan correctamente o no ofrecen una experiencia satisfactoria.

Los teclados y ratones de la Gama Business de SUBBLIM son equipos que tienen la capacidad de transformar un ambiente laboral distante y tenso, en un entorno mucho más flexible y agradable gracias a su estética cuidada y sus mejoras tecnológicas. Representan una opción ideal para quienes no pierden de vista la estética y buscan agilizar las tareas a realizar en sus empleos. Los teclados de oficina y ratones periféricos son accesorios que ofrecen un mayor confort, eficiencia y una buena relación precio-calidad.