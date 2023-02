O’Keeffe’s® sigue creciendo en farmacia de la mano de Aurovitas Spain, la multinacional de genéricos Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 09:31 h (CET) Ambas compañías han llegado a un acuerdo por el que Aurovitas Spain distribuirá de forma exclusiva los productos de la marca en las farmacias españolas. O´Keeffe´s® es la marca número uno en su categoría en EE.UU, ha entrado fuertemente en Europa donde ya se posiciona como marca de referencia en varios países como Países Bajos(1), Gran Bretaña, Alemania y Suecia. En España ya es una de las marcas con mayor crecimiento dentro del Top 10 de su categoría(2) O´Keeffe´s®, la marca número uno en cremas de manos y pies en EE.UU(1), lanzó hace cuatro años en España su gama de productos para pieles extremadamente secas y agrietadas. Durante este tiempo, se ha posicionado como un producto de referencia en las farmacias españolas(2) y la marca busca ahora continuar consolidándose en el país de la mano de Aurovitas Spain.

La multinacional de genéricos, Aurovitas Spain, se ha convertido recientemente en el distribuidor exclusivo de O’Keeffe's para el canal farmacia a nivel nacional. Así, nace esta alianza estratégica que tiene como objetivo ampliar la distribución a nivel nacional y facilitar el acceso a una cada vez mayor demanda del producto.

Los responsables de la marca O´Keeffe´s® en España, señalan que esta alianza supone una importante oportunidad para el crecimiento de la marca en el mercado español y destacan la trayectoria de su socio comercial "estamos convencidos de que contar con el expertise de un laboratorio referente como Aurovitas Spain va a aportar un gran valor a la marca, a la farmacia y a los consumidores. Además, nos va a permitir crecer de manera exponencial en este canal de distribución". También, añade que "esperamos con gran entusiasmo esta nueva etapa porque estamos convencidos de la gran oportunidad que nos brinda esta alianza". Por su parte, Aurovitas Spain, recibe también con entusiasmo esta nueva incorporación en su cartera de productos Consumer Health, que junto a esta marca líder americana, reforzará su estrategia en la categoría y la propuesta de valor hacia sus clientes.

Sobre O’Keeffe’s®

O’Keeffe’s® comercializa en la actualidad en España 2 referencias: O’Keeffe’s® Working Hands® hand cream y O’Keeffe’s® for Healthy Feet® foot cream, dos soluciones para aliviar los efectos de la sequedad severa y para proporcionar una hidratación duradera gracias a su éxito de combinación de los ingredientes.

Tanto es así que no solo ayuda a proteger la piel para que no pierda su hidratación natural, sino que también ayuda a mantenerla. Además, es un producto apto para pieles diabéticas y para pieles sensibles, con resultados clínicamente probados, con una mejora notable en cuestión de días.

