Mejorar y restaurar la belleza y la salud del cabello gracias al sistema HairWave Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) La alopecia es una enfermedad que causa la caída del cabello en forma temporal o permanente. En los últimos años, gracias al avance de la tecnología, se han diseñado diferentes herramientas que buscan combatir este tipo de afecciones.

Una de las más recientes es el sistema HairWave que impulsa la empresa INDIBA®, quienes se dedican al campo de la radiofrecuencia orientada al mercado de la fisioterapia, la estética y el ámbito veterinario. A través de este método, el equipo de profesionales de la compañía tiene por objetivo implementar distintos tratamientos para el pelo que ayudan a mejorar y restaurar la belleza y la salud capilar.

Solución ante los problemas capilares El desarrollo tecnológico aún ofrece esperanzas para las personas que padecen importantes pérdidas de cabello de manera constante. Esta situación afecta su bienestar emocional y, es por ello, que la medicina moderna comenzó a trabajar desde hace ya algunas décadas en estrategias que puedan transformar el momento angustiante que genera la caída del pelo, en posibilidades concretas de recuperar lo perdido por medio de distintos procedimientos emergentes.

Teniendo como patente Proionic® System, la tecnología HairWave de INDIBA® se centra en aumentar la temperatura de los tejidos y la actividad celular, estimulando el tejido desde el interior y potenciando el flujo sanguíneo. Al mejorar la circulación, se logran obtener los nutrientes necesarios para la multiplicación (actividad mitótica) y la replicación (actividad regeneradora) de las células de los folículos pilosos.

El aporte de este tipo de tratamiento genera que los aminoácidos lleguen al folículo piloso para unirse con la estructura de la queratina, una proteína clave de la fibra capilar. De esta manera, se logra el fortalecimiento y la redensificación del cabello, evitando a la vez su caída.

Las contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta El tratamiento para el pelo con HairWave no es apto para toda la ciudadanía, sino que hay sectores de la población que no pueden acceder o en algunos casos deben consultar previamente con un médico profesional.

Las contraindicaciones incluyen a los pacientes que tienen marcapasos u otro tipo de implantes electrónicos, mujeres embarazadas y quienes padecen Tromboflebitis.

En cuanto a las precauciones, los pacientes oncológicos con tumores activos tienen la posibilidad de ser tratados evitando la zona del tumor y los ganglios regionales. En estos casos, es recomendable consultar con el especialista oncólogo.

Para los casos de cognición y sensibilidad alterada el procedimiento es menos invasivo, con la intención de tener presente los cambios de la piel y su temperatura. Por último, en las zonas infectadas o con heridas por quemaduras no se puede intervenir.

Con la innovación tecnológica como eje, INDIBA® trabaja para prevenir, recuperar y redensificar la salud capilar en pacientes de todo el mundo. El diseño de más de 25 equipos y sus más de 35 años de experiencia avalan el servicio.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.