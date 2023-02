Desarrollo de apps con el uso de herramientas No Code, con Emvipy Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Antes de lanzar un producto o servicio al mercado es importante que las empresas atraviesen por una fase de validación con el objetivo de determinar la viabilidad y el potencial que puede alcanzar una idea.

De esa necesidad nace la empresa Emvipy que se dedica a la creación y desarrollo de aplicaciones y herramientas digitales para construir un MVP o Producto Mínimo Viable, a través de tecnologías No Code y Low Code. Este proyecto permite validar una idea, su aplicabilidad y la adherencia que registra en el mercado, ya que muestra sus aspectos más básicos.

Validar la idea de un negocio en el mercado con las herramientas que ofrece Emvipy Emvipy cuenta con un equipo de especialistas en la creación de herramientas digitales como aplicaciones móviles para iOS y Android, además de aplicaciones web específicas para escritorio. De esa manera, sus clientes tienen la oportunidad de analizar si una idea encaja, si llega al target correcto y la forma en que el proyecto es recibido por el público.

Otra de las opciones que ofrece Emvipy es impulsar una campaña promocional de corta duración para aprovechar los beneficios del MVP, de manera que sea posible ahorrar en tiempo y dinero. Asimismo, el servicio de Emvipy permite automatizar tareas en su funnel de ventas o mejorar la integración de su equipo con herramientas colaborativas.

Esta alternativa es viable gracias a la tecnología No Code, debido a que no requiere de una inversión demasiado grande, además de que los costes son menores en comparación con el método tradicional. El diseño del MVP va desde el diseño del producto e incluye los flujos de navegación y las pantallas, así como un servicio de mantenimiento mensual.

La tecnología No Code que usa Emvipy representa una ventaja para garantizar el acceso de cualquier público De acuerdo con los especialistas, la tecnología No Code, al ser un software eficiente, permite iterar los prototipos de manera muy ágil para volver al mercado y conseguir ese tan ansiado Product Market Fit

Emvipy ofrece un servicio de personalización rápida y orientada al negocio con funcionalidades para que el producto obtenga los mejores resultados en el mercado.

Tanto para emprendedores como para empresas y agencias, las apps y herramientas de Emvipy son ideales para trabajar el MVP de un producto o servicio y establecer las expectativas con la máxima precisión. Desde su creación, la compañía registra varios proyectos de MVP en diversos sectores, con la ventaja de contar con una infinidad de diseños sin código.

