Con el acompañamiento personalizado de Centre Sukha es posible conseguir el bienestar psicológico y emocional

jueves, 16 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Desde Centre Sukha se ofrecen servicios de la mano de un equipo de profesionales expertos en tratamiento psicológico.

El equipo de este centro psicología Barcelona se encarga de generar en cada paciente un proceso de cambio que le da espacio a las emociones y las visibiliza para gestionarlas, de manera que puedan llegar a gestionar y solucionar su problemática. Gracias al gran equipo de profesionales pueden abordar cualquier problemática emocional o psicológica, como la depresión, trastornos alimentarios, trastornos de ansiedad, adicciones, trauma, TDAH, etc.

Los problemas son oportunidades Los especialistas de Centre Sukha, liderados por la psicóloga Esther Boada, terapeuta EMDR, especialista en trastornos alimentarios y obesidad, aplican diversas técnicas de acuerdo con las necesidades de cada persona para trabajar de la forma más adecuada con sus dificultades. Solo se requiere reservar una cita a través de la página web del centro, vía telefónica e incluso por WhatsApp, para que el equipo valore el motivo de consulta y remita el caso a alguno de los 15 profesionales que puedan apoyar con soluciones específicas en psicología, nutrición o fisioterapia.

“Parte de nuestra filosofía es entender la aparición de un problema como una oportunidad, ciertas problemáticas no son intrínsecamente negativas pese a las apariencias. En Centre Sukha vemos la oportunidad de recolocar, la oportunidad de evolución, el momento de mirarse a uno mismo para entender cuáles son las necesidades que no se están cubriendo”, destaca Boada.

El equipo de Centre Sukha cree firmemente en el potencial de cada persona para superar problemas como ansiedad, ataques de pánico, estrés, insomnio o hipersomnia, obsesiones y compulsiones, miedos y fobias, trastornos psicosomáticos, depresión, trastornos de la alimentación, mediante la aplicación de la terapia adecuada.

El centro cuenta con un gran reconocimiento, valoraciones y reseñas positivas de las personas que han realizado procesos terapéuticos en Centre Sukha. Como también el apoyo de otros profesionales de la psicología que confían plenamente en el equipo para la derivación de algunos casos. Todo esto ha llevado a que, en los dos últimos años, hayan conseguido posicionarse como un centro de referencia en todo el Baix Llobregat.

Lograr el bienestar emocional con la ayuda de profesionales El primer paso que se cumple en este espacio de sanación para resolver cualquier problema que pueda aparecer en la edad adulta es el diagnóstico exhaustivo de la situación, con el fin de encontrar el tratamiento que sane el sufrimiento y conlleve al bienestar emocional.

Áreas como psicología del desarrollo, psicología educativa e infanto-juvenil, terapia de pareja o terapia familiar y muchas más especialidades se suman a otras herramientas como técnicas de relajación, terapia humanista, arteterapia, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), método Glifing y Mindfulness, para que los pacientes alcancen su tan anhelada recuperación. Además, los procesos terapéuticos pueden ser adaptados a la modalidad online.

Desde su sede ubicada en Cornellá de Llobregat, este centro de psicología en Barcelona espera a quienes decidan enfrentar y poner fin a situaciones que les afectan en su vida, para poder ser acompañados por los mejores profesionales para alcanzar un óptimo estado emocional y encaminarse con entusiasmo hacia el logro de sus objetivos.

