Iquall Networks lleva sus soluciones de automatización al MWC Barcelona 2023

jueves, 16 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) La vida en sociedad, tras la aparición de internet, se transformó por completo.

Aunque ya han pasado varias décadas de este acontecimiento, la posibilidad de conectar diferentes realidades a través de la tecnología continúa generando un gran impacto a nivel mundial. En el objetivo de incorporar iniciativas emergentes que promuevan el desarrollo tecnológico, se encuentran los organizadores de Mobile World Congress Barcelona 2023, uno de los eventos internacionales más esperados para quienes trabajan con equipamientos de tecnología. La empresa Iquall Networks confirmó su presencia con la idea de exhibir sus soluciones de automatización.

Iquall Networks lleva sus soluciones de automatización al MWC 2023 El Mobile World Congress de este año se desarrollará desde el 27 de febrero al 2 de marzo en la ciudad de Barcelona. El mismo contará con la presencia de directivos ejecutivos, gobiernos internacionales y empresas que pretenden potenciar sus conocimientos en tecnología para alcanzar mejores resultados en los proyectos.

Durante las jornadas se promueven charlas y exposiciones de especialistas con las últimas novedades vinculadas a la innovación digital pensada para mejorar la relación entre las comunidades, la industria y el comercio.

La compañía Iquall Networks será parte del encuentro con la intención de presentar sus soluciones de automatización de red independientes. Se trata de equipos que impulsan tecnologías de vanguardia para empresas líderes en el mercado de las telecomunicaciones.

Mediante un stand propio dentro del establecimiento, la firma mostrará demos y ejemplos de cómo respondieron este tipo de herramientas ante las necesidades de sus clientes. La oportunidad de presenciar un evento internacional de tales características, le otorga a la compañía mayores posibilidades de posicionamiento y crecimiento empresarial.

Una oportunidad de negocio para el presente y el futuro: el Mobile World Congress Trabajar en un ámbito que se relaciona directamente con la tecnología exige estar al corriente de las novedades que surgen. Este sector atraviesa innovaciones que deben ser interpretadas por las empresas, marcas o negocios.

Al quedar al margen de los cambios que propone el desarrollo tecnológico, las compañías sufren la consecuencia de perder clientes y reconocimiento, ya que un proyecto empresarial que no tiene capacidad de adaptación a las tendencias digitales, no representa una opción confiable y eficiente.

Son estas obligaciones las que motivan a Iquall Networks, quienes no solamente aprovechan el MWC 2023 para exponer sus soluciones de automatización, sino que también incorporan información valiosa sobre los cinco temas que se van a tratar este año en el evento: tecnología 5G, realidad virtual, red abierta, todo digital y tecnología financiera.

La participación en este encuentro permite a la empresa captar nuevas oportunidades de negocio y conocer en detalle hacia dónde se dirige la industria en términos de desarrollo tecnológico.

Una consulta sobre el evento al Director Comercial y Co-founder de Iquall Networks: Marcos Sitz "Como desde hace varias ediciones Iquall vuelve a estar presente en el Mobile World Congress Barcelona 2023, creemos que es un espacio ideal para fortalecer modelos de negocio del presente y el futuro. Iquall Networks se propone trabajar en conjunto con los CSP en soluciones de automatización para ayudar a monetizar las redes de la próxima generación."

