Pacheco Arquitectos y las diferentes alternativas para calentar la casa este invierno

jueves, 16 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) En el estudio de arquitectura Pacheco Arquitectos exponen algunas de las alternativas que existen para calentar la casa este invierno sin necesidad de usar electricidad ni gas. En primer lugar, las estufas de pellet son una forma de calefacción que utilizan pequeñas bolitas de madera llamadas pellets como combustible. Estas estufas son similares a las estufas de leña, pero tienen algunas ventajas adicionales.

Automatización La mayoría de las estufas de pellet vienen con sistemas automatizados que permiten programarlas para encenderse y apagarse en momentos específicos.

Mayor eficiencia Las estufas de pellet son más eficientes que las estufas de leña debido a su proceso de combustión controlado.

Menos residuos Las estufas de pellet generan menos cenizas y residuos que las estufas de leña, lo que puede hacer que sea más fácil mantenerlas limpias.

Mayor comodidad Las estufas de pellet suelen tener un sistema de alimentación automático de pellets, lo que significa que no es necesario estar cargando la estufa constantemente con combustible.

Mayor seguridad Al no tener una llama abierta, las estufas de pellet son consideradas más seguras que las estufas de leña.

Sin embargo, las estufas de pellet también tienen algunos desafíos, como la necesidad de tener acceso a un suministro constante de pellets y pueden ser más costosas de instalar y mantener que otras alternativas de calefacción. Es recomendable investigar cuidadosamente y comparar las ventajas y desventajas de las estufas de pellet con otras opciones antes de tomar una decisión.

¿Qué otras opciones existen? A continuación, se van a exponer a hablar de algunas de las opciones más comunes de calentar una casa sin necesidad de consumir electricidad ni gas:

Leña Las estufas de leña son una opción tradicional y económica para calentar una casa. Sin embargo, requieren más trabajo y esfuerzo para mantenerlas que las estufas de pellet.

Queroseno Algunas estufas y calentadores funcionan con queroseno, que es un combustible líquido de bajo coste y fácil de conseguir, pero tiene un alto contenido de emisiones y pueden ser peligrosas si no se manejan correctamente.

Bioalcohol Existen estufas y chimeneas que funcionan con bioalcohol, es un combustible renovable, pero tiene un bajo rendimiento y puede ser difícil de conseguir en algunas zonas.

Geotermia Puede ser una opción si se tienen condiciones geotérmicas adecuadas, es una forma de calefacción y enfriamiento utilizando el calor de la tierra o agua subterránea.

Solar Se puede utilizar un sistema de calefacción solar para calentar agua y utilizarla para calentar la casa.

En cuanto a usar la energía del sol como método de calefacción, es importante hablar sobre las distintas placas solares portátiles que existen. Estas placas portátiles son paneles solares que se pueden transportar fácilmente y utilizar para generar electricidad de manera independiente. Suelen tener baterías incorporadas que almacenan la energía generada durante el día para que pueda ser utilizada en momentos en los que no haya luz solar disponible.

Hay varios tipos de paneles solares portátiles disponibles en el mercado y que puedes comprar también a través de internet. Estas placas que varían en tamaño, potencia y funciones adicionales según sean las necesidades del comprador:

Paneles solares de bolsillo: son pequeños paneles solares que pueden caber en un bolsillo y se utilizan para cargar dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Paneles solares de mochila: son paneles solares más grandes montados en una mochila, que pueden cargar dispositivos móviles y otros equipos mientras se caminan o hacen senderismo.

Paneles solares portátiles para campamentos: son paneles solares de tamaño mediano que se utilizan para generar electricidad en campamentos o en zonas remotas.

Paneles solares portátiles para emergencias: son paneles solares de tamaño mediano con baterías incorporadas que se utilizan para generar electricidad en caso de emergencia.

Es importante tener en cuenta que las placas solares portátiles pueden ser útiles en situaciones específicas, pero, a menudo, no tienen la capacidad de generar suficiente electricidad para alimentar un hogar durante todo el día.

