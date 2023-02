Un artista con gran proyección dentro de la poesía del siglo XXI, Ikeli O'farrell Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) La poesía y la música han tenido desde siempre una relación de simbiosis, complemento y reproducción. No obstante, el predominio reciente de canciones con un estrecho abanico de léxico, figuras literarias y temáticas parece que está erosionando tal relación, trazando fronteras entre la música del ubicuo mundo del entretenimiento y el halo de erudición con que se suele revestir a los poetas.

La poesía moderna que emana de Ikeli O’farrell, 'El Escritor', se destaca por abrir de nuevo esos senderos de encuentro a partir de la musicalidad y el uso de recursos literarios de una manera directa y clara.

Un escritor que vive por la música Ikeli O’farrell tuvo su primer contacto con la creación bajo el impulso de escribir letras para canciones. Fue entonces cuando empezó a construir un estilo propio que lo fue decantando hacia la poesía, sin dejar de lado las melodías como fuente de inspiración y referente. Según cuenta, cuando se sienta a escribir busca las canciones con las que guarda mayor relación emotiva y las escucha. La música es para él un vehículo que lo transporta a otros momentos de su vida y es entonces cuando esas realidades anteriores sirven como alimento para su pluma. Precisamente, si se trata de escribir sobre la vida no existe para él un sentimiento más real que el amor, un eje incondicional en su obra.

En ese devenir, 'El Escritor' ha publicado libros como Desequilibrio, Te quiero en todos los idiomas, Cuando el amor duele y La risa por fuera, el desastre por dentro.

Abriendo lo moderno a nuevos parajes El modernismo fue un movimiento literario sumamente rico en simbolismos que se caracterizó por, entre otras apuestas, volver a conectar con la musicalidad, la sensorialidad, la sensualidad y la belleza. Aunque Ikeli O’farrell toma distancia de los preciosismos que caracterizaron este movimiento y apuesta por un lenguaje directo que se acerque más al lector, se cataloga como poeta moderno al beber en las fuentes de inspiración de las melodías y las sensaciones que estas despiertan en su alma.

Asimismo, 'El Escritor' no se delimita al texto, ya que también explora las posibilidades que el sonido le va delatando. Fruto de ello son algunas pistas como el audio narrado ‘Amor n’ Blues’, u otras que ha lanzado a través de Spotify. En estos audios, Ikeli O’farrell habla de temas como la vida, el amor y el sexo, buscando transmitir y provocar al oyente-lector a aceptar el pacto de dejarse llevar por la lírica y la sensorialidad.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.