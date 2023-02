GRUPO LINKA, algunos consejos de ciberseguridad para empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) La seguridad informática permite la protección de los datos, evitando el robo de información de distintas áreas de una compañía. Por eso, es muy importante para las empresas, sin importar el sector al que se dediquen.

A nivel mundial, se trata de algo que ha crecido mucho en los últimos años, a raíz de múltiples ataques que han recibido distintas firmas. En particular, España está posicionado como el país con mayor ciberamenazas de robo de información, siendo las pymes las más comprometidas.

Ante ese parámetro, los especialistas en el área recomiendan contratar a empresas con experiencia, que permitan garantizar el resguardo de datos. Una de ellas es el GRUPO LINKA, empresa ciberseguridad, que se especializa en sistemas IT de alta calidad para empresas.

Seguridad informática en manos de especialistas Los registros de los últimos años demuestran que los sistemas de almacenamiento de datos que tienen muchas empresas son vulnerables, lo que facilita el trabajo de cualquier persona con cierto conocimiento en el área que quiera robar información.

En esa línea, se constató que la metodología para extraer datos ajenos es a través de software de robo de información, spyware. No obstante, también existen otros tipos de ataques frecuentes, como los de puerta trasera, o backdoor, por su denominación en inglés.

Por esa razón, GRUPO LINKA, con su servicio de mantenimiento informático empresas, cuenta con especialistas en el área, capacitados para ofrecer soluciones inmediatas a las empresas que requieren de un sistema seguro e infranqueable.

El valor añadido para los clientes es que la firma no trabaja con modelos estandarizados, sino que se brindan planes a la medida de cada empresa, según los requerimientos que se tengan. Para ello se efectúa un análisis inicial, donde se comprueban vulnerabilidades y se diseñan las estrategias y medidas de seguridad informática a implementar.

Un servicio integral para cada compañía El robo de datos se puede efectuar en diferentes plataformas, ya sea el sitio web oficial de una empresa o el correo electrónico corporativo. Este último ha sido eje de los ataques a nivel español.

Para evitar cualquier tipo de problemática en el futuro, la contratación de técnicos en ciberseguridad forma parte de la solución para muchas empresas, que aún están expuestas al robo de contenidos.

Eso es lo que ofrece el GRUPO LINKA, en el marco de un servicio integral, que incluye consultoría, soluciones SASE/SSE, auditorías de ciberseguridad, mediante informes periódicos sobre el estado de la empresa y los accesos. Además, los clientes pueden acceder a seguridad del endpoint, monitorización 24/7 y seguridad plena del correo electrónico, entre otras cuestiones.

Por experiencia y calidad en el servicio, la empresa está consolidada como líder en seguridad informática, lo que se evidencia a través de un portfolio de soluciones que cubre el 100 % de todas las áreas.

