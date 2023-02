¿Es el 2023 un buen momento para vender pisos?, por House XXI Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El 2022 ha sido un año particular para el mercado inmobiliario español. Grandes factores lo han marcado, como la suba de los tipos de interés, la inflación o los costes de energía. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos ha provocado sacudidas en el sector. Por el contrario, la demanda se ha mantenido y, aunque en menor medida en el 2021, el ritmo de las operaciones han sido buenos. No obstante, como en cualquier sector de la economía, sigue la incertidumbre de lo que sucederá con la guerra entre Ucrania y Rusia. Con este panorama comienza el 2023, un año que requerirá a la hora de vender un piso una asesoría como House XXI, caracterizada por la vasta experiencia en el análisis del mercado inmobiliario.

Panorama inmobiliario para el 2023 La pregunta que se hacen todos en este inicio de 2023 es si es un buen momento para vender propiedades. En concreto, muchas compañías continúan a la espera de ver cómo evoluciona la coyuntura, por lo que se estima una moderación en las transacciones de compraventa. Por otra parte, la inversión se ha ralentizado, aunque hay muchos operadores que siguen en la búsqueda de oportunidades. A esto se suma que el desequilibrio en la oferta – demanda de alquileres que ocasiona que no se prevea una baja en las rentas. En consecuencia, la fórmula build to rent atrae el foco de los inversores.

El servicio personalizado y completo de House XXI Ante un panorama tan incierto, lo mejor a la hora de iniciar un proceso de venta de inmuebles es asesorarse con un servicio de agencia inmobiliaria como el que ofrece House XXI. Se trata de una empresa que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector y brinda un servicio personalizado y exclusivo a cada cliente gracias a contar con un amplio equipo de profesionales. Dentro de su oferta está incluida una valoración gratuita del inmueble sin ningún tipo de compromiso, gestión de publicidad y marketing para que la vivienda aparezca en los portales de referencia y esté entre los primeros en los motores de búsqueda, asesoramiento financiero, y asistencia jurídica para no tener ningún tipo de problemas con las liquidaciones de impuestos o plusvalías en un futuro.

Desde sus inicios, el objetivo de House XXI fue garantizar el mejor servicio personalizado y exclusivo a cada vendedor, arrendador, comprador o inquilino. Con el pasar de los años, la asesoría de la empresa se caracterizó por dedicación, compromiso y transparencia.

