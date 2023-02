Desbloqueando el potencial: Check Point Infinity Spark ofrece unos beneficios inigualables para MSPs Comunicae

miércoles, 15 de febrero de 2023, 18:04 h (CET) Check Point Infinity Spark es la primera solución integral de la industria para PYMES que incluye 5G, Wifi6, SD-WAN y prevención de amenazas, con velocidades de Internet hasta 10 veces más rápidas en comparación con LTE. Ofrece una suite completa de grado empresarial para los clientes de los proveedores de servicios, así como un panel de control multiusuario y de uso sencillo, con un modelo de precios flexible y fácil de comprender Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha presentado Check Point Infinity Spark, una solución de prevención de amenazas que ofrece a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) una seguridad basada en inteligencia artificial líder en el sector y conectividad integrada.

Infinity Spark ofrece seguridad de nivel empresarial a toda la red, correo electrónico, oficina, endpoints y dispositivos móviles. Con la mejor tasa de prevención del sector, protege a las pymes frente a amenazas avanzadas como phishing, ransomware, robo de credenciales y ataques DNS.

"Las pequeñas y medianas empresas quieren invertir en ciberseguridad para salvaguardar e impulsar el crecimiento de su negocio, especialmente a medida que se adaptan al modelo de trabajo híbrido. Sin embargo, con la creciente escasez de profesionales cualificados en ciberseguridad, necesitan una solución que ofrezca una protección de cobertura total sin complicados procesos de instalación e integración. Infinity Spark es una plataforma 'todo en uno' con un sencillo plan de suscripción mensual que responde a esta demanda", afirma Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal.

El paquete Check Point Infinity Spark ofrece:

Prevención de amenazas líder del sector: Check Point Infinity Spark ofrece una tasa de prevención del 99,7% para fortalecer a las PYMES frente a ataques de phishing, ransomware, robo de credenciales y por DNS.

Check Point Infinity Spark ofrece una tasa de prevención del 99,7% para fortalecer a las PYMES frente a ataques de phishing, ransomware, robo de credenciales y por DNS. Solución de seguridad integral para PYMES de calidad empresarial: las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para proteger adecuadamente sus equipos críticos, lo que les convierte en un objetivo cada vez más importante para los ciberdelincuentes. Esta nueva solución está diseñada para proporcionar seguridad en toda la red, dispositivos móviles, endpoints, correos electrónicos y la oficina.

las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para proteger adecuadamente sus equipos críticos, lo que les convierte en un objetivo cada vez más importante para los ciberdelincuentes. Esta nueva solución está diseñada para proporcionar seguridad en toda la red, dispositivos móviles, endpoints, correos electrónicos y la oficina. Nuevos firewalls para pymes Quantum Spark de nueva generación: Infinity Spark incorpora la serie Quantum Spark 1500 Pro de Check Point Software, el primer gateway del sector con seguridad integrada de inteligencia artificial, 5G, SD-WAN y Wi-Fi 6. Check Point Quantum Spark Pro ofrece Wi-Fi tres veces más rápido, conexión WAN de alta velocidad de 1 Gbps con 5G y SD-WAN integrada para un mejor rendimiento de las aplicaciones y el máximo tiempo de actividad.

Infinity Spark incorpora la serie Quantum Spark 1500 Pro de Check Point Software, el primer gateway del sector con seguridad integrada de inteligencia artificial, 5G, SD-WAN y Wi-Fi 6. Check Point Quantum Spark Pro ofrece Wi-Fi tres veces más rápido, conexión WAN de alta velocidad de 1 Gbps con 5G y SD-WAN integrada para un mejor rendimiento de las aplicaciones y el máximo tiempo de actividad. Reducción de los costes operacionales: Infinity Spark integra cuatro consolas en un único panel de control con suministro zero touch y servicios cloud escalables, ahorrándoles a los MSPs tiempo y recursos, reduciendo los costes operacionales de manera significativa, permitiéndoles ofrecer una seguridad consolidada con facilidad.

Infinity Spark integra cuatro consolas en un único panel de control con suministro zero touch y servicios cloud escalables, ahorrándoles a los MSPs tiempo y recursos, reduciendo los costes operacionales de manera significativa, permitiéndoles ofrecer una seguridad consolidada con facilidad. Aprovisionamiento inmediato con licencias Pay-as-you-Go: el nuevo paquete ofrece a los MSPs un suministro inmediato con licencias de pago por uso e informes de consumo, facilitando a los proveedores la capacidad de ofrecer unas soluciones de seguridad más comprensivas. "En algunos casos, las PYMES puede recurrir a un proveedor de servicios gestionados (MSP) para protegerse de los ciberataques, y muchos pagan una prima por sus servicios de ciberseguridad. Infinity Spark puede disminuir los costes operativos de los MSP en un 50% a través de una gestión unificada que integra en un solo cuadro de mandos cuatro consignas con aprovisionamiento zero touch y servicios cloud escalables para dar soporte a un número ilimitado de PYMES", concluye Nieva.

"El trabajo híbrido ha complicado la seguridad de las PYMES y por ello es necesario contar con una plataforma de seguridad simple y consolidada. Check Point Software ofrece una suite de seguridad integral única, diseñada para proteger PYMES y MSSP (redes, dispositivos y aplicaciones), al tiempo facilita la implementación y la gestión. La suite de seguridad Infinity Spark proporciona a las pequeñas y medianas empresas una solución de seguridad sencilla, asequible e integrada. Esta herramienta abarca la seguridad de la red, la nube, los dispositivos móviles y los endpoints, incluida la prevención avanzada de amenazas, para facilitar su protección frente a los riesgos de seguridad", afirma Pete Finalle, director de investigación de seguridad de IDC.

"Infinity Spark es una forma excelente y asequible de ofrecer seguridad integral a los clientes de pequeñas y medianas empresas. Proporciona una protección completa para sus empleados tanto dentro como fuera de la oficina. Se ha visto una reducción significativa en los gastos operativos con la plataforma de gestión unificada de Check Point Software", destaca Emiel Harbers, CTO de Harbers ICT, Países Bajos.

Check Point Infinity Spark y Quantum Spark 1500 Pro ya están disponibles para pedidos. Para obtener información más detallada, se puede visitar:

https://www.checkpoint.com/quantum/next-generation-firewall/small-business-firewall/infinity-spark/

