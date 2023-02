El consultor de empresas José David Fernández permite conseguir un negocio más próspero

El mercado español se ha vuelto muy competitivo en los últimos años.

La digitalización y el desarrollo del fácil acceso a las últimas herramientas tecnológicas han equiparado las posibilidades de las empresas de poder prosperar y competir a la par.

Ya no solo alcanza con equipos o departamentos de marketing, comunicación y del área financiera, sino también es indispensable contar con un asesor de negocios. En este camino, uno de los más prestigiosos a nivel nacional es José David Fernández.

Experiencia y éxito en la asesoría a empresas José David Fernández es un consultor de empresas que se dedica a que pequeñas y medianas empresas de España se vuelvan mucho más competitivas. Facilita y enseña la forma de gestión de las grandes compañías y de las organizaciones de mayor éxito para que la apliquen a su entidad.

Para lograr esto, José David Fernández cuenta con una gran trayectoria. Ha vivido en Europa, Norteamérica y Sudamérica, donde ha abierto negocios en más de 30 países y ha gestionado cuentas de más de mil millones de dólares. También ha fundado tres compañías y, hoy en día, cuenta con clientes que lo contrataron para mejorar sus negocios.

La filosofía de José David Fernández para mejorar la gestión de un negocio Según José David Fernández, la diferencia entre una buena y una mala gestión de una entidad está en ser consciente del riesgo que se está asumiendo en cada decisión y, en caso de que la acción que se tome no sea la adecuada, no se ponga en riego el negocio.

El especialista es consiente de que no siempre se acierta y de que es habitual tener errores. Por eso, la clave es anticiparse a ellos para que el daño sea el menor posible.

Por otro lado, en su servicio a empresas, José David Fernández no propone un cambio radical ni entrometerse en un nuevo sector que no es del cliente, sino más bien realizar pequeñas acciones que harán diferente el negocio y otorgarán mejores resultados. En este camino, el asesor parte de la premisa que ser diferente es divertido pero, sobre todo, muy rentable. En este sentido, José David Fernández sostiene que no ser monótono lo ha ayudado a ganar bastante dinero y eso también puede aplicarse a las pymes españolas.

Para mejorar el negocio de una empresa, José David Fernández propone suscribirse a su newsletter para recibir, por correo y de manera diaria, información y relatos de sus casos con sus clientes que pueden ser útiles para cualquier otra compañía. También el especialista cuenta con formulario de contacto en su sitio web para comenzar a abordar en conjunto todos los problemas que pueda tener una organización y facilitar las herramientas disponibles para la gestión del negocio.