miércoles, 15 de febrero de 2023, 19:03 h (CET) Una realidad que afecta la capacidad para competir en el mercado es la falta de profesionalización en la gestión de pequeñas y medianas empresas españolas.

Este problema es especialmente relevante cuando la competencia proviene de países con sistemas de alta eficiencia tanto en el funcionamiento técnico como en el desempeño humano. De no corregirse, el desarrollo económico y el alcance de la empresa se verán afectados de manera importante.

José David Fernández es uno de los consultores de negocios más reconocidos de España y especializado en aumentar el nivel de competitividad de las pymes, enseñándoles la forma de gestión de las grandes compañías y de las empresas con mayor éxito.

Impacto de la falta de profesionalización en la gestión de pymes Las pequeñas y medianas empresas juegan un papel vital en el crecimiento económico. Un país que desea desarrollarse debe tomar medidas para fortalecer las empresas de menor alcance. Sin embargo, no todos estos esfuerzos garantizarán que las pymes tengan éxito. Algunos de los problemas más importantes que enfrentan las pequeñas empresas se deben a errores internos.

Un problema recurrente en este ámbito es la falta de experiencia relevante y habilidades de gestión en las personas encargadas de tomar decisiones en estas organizaciones, así como supervisar el trabajo de los empleados. Además, la mayoría de las pymes no cuentan con fondos suficientes para implementar programas de capacitación de calidad, ni tienen el tiempo o los recursos para realizar auditorías internas y administrar los activos de la empresa.

Esta falta de profesionalización se ve directamente reflejada en la reducción de la productividad, el incremento de los costes operativos y una disminución en las oportunidades de crecimiento. La inconsistencia entre los objetivos del negocio y los resultados financieros es una consecuencia directa de esta falta de profesionalización, lo que obliga a las pymes a reducir su inversión en marketing y publicidad para mantener sus costos bajo control. En definitiva, a competir en una guerra global y encarnizada con peores armas que la competencia.

Por este motivo, la consultoría de negocios se ha convertido en una herramienta fundamental para muchas pymes españolas. Esta práctica permite a los dueños y administradores de las empresas contar con los recursos y el conocimiento necesarios para optimizar sus procesos internos, generar ideas innovadoras y crecer de forma sostenible y rentable.

¿Cuáles son los principales beneficios de una consultoría de negocios? Los conocimientos, experiencia y perspectiva de un consultor de negocios pueden ayudar a una empresa a identificar y abordar los desafíos, mejorar la eficiencia operativa y hacer frente a problemas complejos. Además, un consultor de negocios proporciona asesoramiento especializado para gestionar los procesos existentes y diseñar nuevos procedimientos que aumenten la productividad. Esto implica una profunda comprensión de los elementos clave del negocio, como el entorno competitivo y la gestión de recursos.

La asesoría se basa en una combinación de habilidades y conocimientos prácticos, conexiones entre los diferentes departamentos dentro de la empresa y la toma de decisiones estratégicas. Un consultor como José David Fernández puede proporcionar una perspectiva que sirva de ayuda a largo plazo.

