¿Qué tener en cuenta en el proceso de tasación de una vivienda?, por Retocasa Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 18:51 h (CET) Para que el proceso de tasar una vivienda resulte efectivo, se deben tener en cuenta distintos tipos de cuestiones, ya sea para comprar o vender la misma.

En ese sentido, muchos especialistas en el sector inmobiliario hacen hincapié en la superficie del inmueble, la distribución de cada ambiente en especial, la iluminación y la ubicación en el entorno.

Una firma especializada en ese tipo de tareas es Retocasa. La misma destaca por ofrecer a sus clientes todo tipo de información objetiva, consejos profesionales y asesoramiento eficaz en materia inmobiliaria, con la intención de satisfacer las expectativas de los mismos.

Especialistas en tasación de viviendas La tasación de un inmueble reviste gran importancia dentro del ámbito inmobiliario, sobre todo porque las entidades bancarias necesitan conocer el valor objetivo del mismo. Esto es lo que se conoce como tasación oficial para una hipoteca.

En ese contexto, la mirada de profesionales de una empresa especializada en el área es clave para coordinar un proceso complejo, con la intención de encontrar beneficios para ambas partes.

En particular, Retocasa se erige como un portal inmobiliario enfocado en captar clientes vendedores, es decir, que quieran vender sus viviendas. En ese punto, el enfoque está puesto específicamente en la gestión de venta.

Dentro de este proceso se encuentra la tasación, que determina el valor razonable de un inmueble y permite hacer una negociación efectiva para concretar la transacción en poco tiempo.

Para que eso sea posible, Retocasa trabaja con base a los valores de amabilidad, evidenciado en el trato cordial con los clientes; esfuerzo, mediante un equipo capacitado e innovador; y resultados garantizados para compradores e inquilinos.

Claves para una tasación efectiva Como punto de partida, la clave principal es la visita al inmueble por parte del tasador. Esto no solo le permite observar cada detalle en primera persona, sino también evaluar todo tipo de posibilidades desde el punto de vista inmobiliario.

En esa misma línea, dicho experto tiene la potestad para desarrollar un plano de la vivienda, en el cual puede resaltar cada uno de los espacios de la misma, al tiempo que también puede tomar fotografías de utilidad, no solo para el proceso, sino como estrategia efectiva de comercialización.

Estos temas son los tienen un abordaje más profundo en Retocasa, una empresa que se compromete con los proyectos de los clientes y traza objetivos a plazos para lograr resultados óptimos.

Para ello, también es imprescindible el análisis en profundidad de la situación inmobiliaria de una vivienda, a fin de constatar que no existe ningún inconveniente para continuar con el proceso.

Con una amplia oferta de viviendas en Zaragoza y asesoramiento permanente en la búsqueda por detalles, Retocasa es una inmobiliaria de referencia tanto para quienes desean comprar y alquilar como para quienes desean vender sus inmuebles.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.