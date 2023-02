Baor Products tiene una cosecha de zumo de limón NFC en España Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 18:51 h (CET) Durante el año 2022 los hogares de España consumieron aproximadamente 106 millones de kilogramos de limón, según el portal web Statista.

Por su parte, en la temporada, se produjeron un millón de toneladas de limón. Estas cifras demuestran la relevancia que tiene dicho cítrico para las exportaciones y consumo del país.

Se trata de uno de los frutos más versátiles, ya que puede tener utilidades domésticas, beneficios para la salud y diferentes versiones de consumo.

Aunque puede obtenerse como una fruta fresca, algunas personas prefieren consumir el zumo ya exprimido. La empresa Baor Products es un servicio de confianza que ofrece zumo de limón natural NFC de alta calidad.

Situación actual del limón NFC en España El zumo de limón NFC que significa Not From Concentrate (sin concentrar), es un producto que generalmente se usa para crear bebidas premium. Este tipo de jugos mantienen todos los componentes provenientes de la fruta fresca, como su sabor y su aroma distintivo. España es uno de los países pioneros en la producción de limones en toda Europa, siendo uno de sus productos derivados el zumo de limón NFC.

En este sentido, Murcia es el centro de producción de algunos los limones de mejor calidad en el país. Sin embargo, debido a los cambios climáticos, la cantidad de limones cosechados en toda el área mediterránea ha disminuido.

Este tipo de zumo de limón tiene múltiples usos en diferentes áreas. Puede ser consumirse como sustituto del vinagre para aliñar alimentos. Asimismo, es un producto ideal para la elaboración de bebidas de diferentes estilos como cócteles, jugos refrescantes o tés.

En repostería también es un ingrediente especial que marca la diferencia en los diferentes sabores que se pueden lograr. Por su parte, el uso industrial es muy versátil, ya que se puede usar en grandes cantidades para la producción de mermeladas, jugos, entre otros productos similares.

Beneficios del zumo de limón natural El jugo de limón no solo es un ingrediente ideal para la producción y creación de alimentos y bebidas, también cuenta con propiedades antioxidantes y antibióticas. Esto es gracias a su alto aporte de vitamina C, característica que permite aumentar las defensas del cuerpo para combatir enfermedades respiratorias como la gripe, los resfriados, amigdalitis y similares. Además, se le asocia con la prevención del cáncer, por evitar la división de células tumorales en el cuerpo debido a sus propiedades alcalinas.

Por otro lado, el limón permite la absorción de hierro, esto lo convierte en un gran acompañante para comidas como el hígado, la espinaca, entre otros. Asimismo, puede emplearse sobre la piel como antiséptico para tratar algunas formas de acné.

La empresa Baor Products cuenta con una nueva línea de zumo de limón natural exprimido. Su origen es 100 % español Sunlemon Juice, con limones cultivados bajo los requisitos dictados por la European Fruit Juice Association (AIJN).

