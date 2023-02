BCNmóviles presenta las reparaciones más habituales de iPad Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 18:56 h (CET) Uno de los servicios más demandados en todo el país son las reparaciones móviles.

Esto se debe a que los clientes son cada vez más conscientes de que pueden alargar la vida útil de un producto a un precio accesible.

Uno de los dispositivos móviles multimedia que es más propenso a sufrir daños accidentales es el iPad. Esto se debe a que al tener una pantalla cada vez más grande, con más resolución y más fina e incluso, al estar al alcance de los más pequeños, están expuestos constantemente a riesgos.

Para las reparaciones más habituales de iPad, BCNmóviles es un centro especializado que ofrece desde cambio de pantalla hasta reparaciones por dañados por líquidos.

¿Qué reparaciones son más comunes en los iPad? Si bien es cierto que la tecnología Apple no suele presentar problemas de funcionamiento, el equipo está constantemente expuesto a daños en el día a día. Como por ejemplo a caídas, deterioros en el conector de carga al hacer una mala conexión o sobrecargar la batería. Para cada uno de estos casos, BCNmóviles ofrece un servicio de reparación especializado que responde a las necesidades que presenta el equipo.

Entre los daños más comunes se encuentra el cambio de pantalla. Cuando un iPad sufre un pequeño golpe y no se atiende de manera inmediata, es propenso a presentar daños más graves. Por esta razón, realizar el debido cambio es fundamental para seguirlo usando con normalidad. En algunos modelos se puede cambiar solo el cristal digitalizador que se encuentra en la parte superior sin tener que sustituir la LCD, que si bien, no es tan común que falle, en BCNmóviles también se puede realizar la sustitución si fuera preciso.

Servicio técnico especializado en Barcelona Otro de los daños habituales que presentan los iPad se encuentra en el puerto de carga. En estos casos, realizan un cambio completo de la pieza, sin importar el modelo del equipo, en BCNmóviles cuentan con una gran variedad de repuestos que se adaptan a las diferentes versiones del equipo.

Es poco común que la batería de un iPad salga defectuosa de fábrica. Lo que suele ocurrir es que por problemas en el puerto de carga o daños por líquido, esta parte se vea afectada. También con el paso del tiempo y número de ciclos de carga, la batería se va degradando por uso habitual, perdiendo capacidad de almacenaje de energía. De esta forma, es necesario reemplazarla para recuperar el funcionamiento óptimo del dispositivo. Para ello, en este sitio de reparación se puede obtener el repuesto que se necesita para sustituir la batería dañada.

Para obtener servicio inmediato de las reparaciones más habituales de iPad, BCNmóviles cuenta con un sitio web donde se encuentran los diferentes modelos disponibles para reparación. Al ingresar, se pueden ver las opciones para cada tipo de iPad, luego de seleccionar solo se debe agregar al carrito, realizar el pago para recibir atención inmediata.

