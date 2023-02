Imex Products presenta su avance para 2023 de su catálogo de grifería para baño Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 12:37 h (CET) Imex Products, en adelante IMEX, es una empresa joven y dinámica con representación en todo el territorio nacional e internacional con presencia en más de 11 países; con la total convicción de que calidad, diseño y precio no tienen por qué estar reñidos y su principal premisa es el compromiso y la dedicación con sus clientes.

Avance catálogo 2023 serie Monza de IMEX En Imex Products se dedican todo el tiempo a desarrollar, mejorar y ampliar su gama de grifería de baño, ofreciendo así la máxima expresión en todos sus productos. Una muestra de ello es el avance del catálogo 2023 con la serie Monza, un modelo con diseño vanguardista y revolucionario por su amplia gama de color, con tres de sus acabados en tecnología PVD (Black gun metal, Oro cepillado y Oro rosa cepillado) y que cubre todas las necesidades funcionales de cualquier baño.

Esta serie incluye su excepcional cartucho Turn Clean System tanto en las barras de ducha como en los conjuntos de duchas empotrados termostáticos, capaz de controlar de manera exacta la temperatura ayudando así al ahorro de energía y creando una sensación constante y cómoda durante el baño, incluyendo el sistema de seguridad anti-scalding (temperaturas >38ºC). Este cartucho, además, cuenta con un sistema autolimpiable, capaz de eliminar impurezas reduciendo de esta forma el mantenimiento de este.

El recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition), empleado en grifería, es altamente resistente a distintos agentes externos como la corrosión, la cal y los productos de limpieza. Originalmente, este material se empleó en la industria de la relojería por su capacidad de dar mayor dureza a las piezas.

Ventajas de los acabados con PVD Según explican los representantes de IMEX, las piezas que no cuentan con este acabado son mucho más débiles y sensibles a los golpes. Al contrario que las finalizadas mediante PVD (oro cepillado, oro rosa cepillado, black gun metal), son antihuella, no se marcan y, por su acerado, son más fáciles de limpiar.

Visita CEVISAMA y las nuevas instalaciones de IMEX En este 2023 se han comprometido a garantizar tecnología y sostenibilidad a sus clientes, aprovechando la próxima feria que se celebra del 27 de febrero al 3 del marzo, CEVISAMA. Los profesionales del sector (decoradores, arquitectos, constructores…) estarán invitados a visitar sus nuevas instalaciones, con 500 m2 de showroom en la que les deleitaran con un catering permanente en el caso de quien desee pasar un rato agradable con la firma. Para ello, habilitarán un vehículo de traslado desde la feria a sus instalaciones y viceversa.

Otra premisa es la innovación con nuevos diseños que incluyen formas romboides tipo diamante, grifería termostática y aireadores que facilitan el ahorro de agua. En este sentido, la compañía cuenta con un departamento de I+D+I que trabaja día a día bajo las premisas de sostenibilidad y ahorro que podrán ver en exclusiva en este showroom.

Además, siguen comprometidos con sus clientes convirtiendo en realidad todas aquellas sugerencias que reciben, ya que su proceso de fabricación comienza con el modelado de piezas en 3D y termina con la fabricación de un producto con valor estructural y estético, al tiempo que sostenible, duradero y asequible.

En resumen, la serie de grifería Monza de Imex Products es una opción excepcional para aquellos que buscan una grifería de calidad y durabilidad. Con su diseño moderno, atractivo y el sistema termostático autolimpiable Turn Clean System, esta serie ofrece confort, elegancia y bienestar en el baño. Además, con su amplia gama de color disponible, se puede elegir el que mejor se adapte a las necesidades y preferencias de cada hogar.

La empresa IMEX, ubicada en Picassent (Valencia), es especialista en la fabricación y comercialización de barras de ducha y griferías de alta calidad. Desde 2001, IMEX ha estado suministrando materiales de baño y duchas a empresas del sector. Con el paso de los años y la experiencia acumulada, ha desarrollado productos de diseño atractivo a precio muy competitivo. Siempre utilizando las mejores materias primas del mercado, latón y acero S.304 y S.306, IMEX ha logrado tener presencia tanto a nivel nacional como internacional. IMEX apuesta por la innovación y mejora continua, buscando siempre ofrecer productos de alta calidad y satisfacer las necesidades de sus clientes.

