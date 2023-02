En Medicina Estética, Masterhub es uno de los congresos más importantes de Latinoamérica Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 12:40 h (CET) Son muchos los profesionales de medicina estética que se encuentran en la búsqueda de cursos para elevar sus conocimientos. Esto se debe a que las personas cada vez demandan más tratamientos para mitigar los signos de envejecimiento, mejorar la piel y tener un óptimo aspecto físico en general. Una gran oportunidad para obtener una gran capacitación en la materia es Masterhub, un innovador congreso centrado en la formación médica del área estética. El mismo se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre del presente año en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina.

En la actividad participarán speakers reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes darán a conocer a los presentes las técnicas más innovadoras del mercado.

Todo lo que hay que saber sobre Masterhub, el evento para aprender todo acerca del rejuvenecimiento facial no quirúrgico y otras técnicas Masterhub es considerado uno de los congresos de estética más importantes de Latinoamérica. A él podrán asistir 450 profesionales de forma presencial para saber todo acerca de los tratamientos de belleza actuales, principalmente sobre el rejuvenecimiento facial no quirúrgico que solicitan pacientes en todos los países del mundo. Este evento cuenta con vacantes limitadas.

Esta importante actividad es considerada de alta calidad científica, debido a que los speakers no solo hablarán de las técnicas del momento, sino que explicarán cómo llevarlas a la práctica, siempre con un fundamento científico publicado en revistas indexadas.

Los métodos que se abordarán en el evento son toxina botulínica, láser y tecnología, rellenos faciales, hilos faciales, técnicas de bioestimulación del colageno, skincare, oratoria con los pacientes, manejo de complicaciones, entre otros tópicos. Los ponentes lograrán que haya mucho dinamismo para optimizar la formación profesional de los participantes, por lo que combinarán conferencias, demostraciones en vivo, paneles de discusión y disección cadavérica para conocer la anatomía humana.

A su vez, habrá sesiones de marketing, oratoria y liderazgo para que los profesionales puedan marcar la diferencia en frente de la competencia, elevar el número de clientes, darse a conocer y por ende, expandirse y aprovechar todas las oportunidades que se les presenten.

Cuáles son los speakers que participarán en el evento El director de Masterhub es el Dr. Fernando Felice, cirujano plástico argentino y referente en América Latina, Europa y Asia por sus cursos de capacitación y conferencias. Por su parte, los speakers invitados que compartirán sus secretos son muchos y de diferentes países (Inglaterra, Alemania, Croacia, Francia, Malasia, Brasil, etc.).

Cabe destacar que las vacantes para este evento tan esperado son limitadas, por lo que las personas que desean participar deben acceder a la plataforma de Masterhub y realizar la respectiva inscripción, la cual se puede pagar tanto en dólares como en pesos argentinos. Asimismo, hay que mencionar que la preventa de los 100 primeros lugares tendrá un precio especial.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.