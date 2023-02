La compañía Edison Next disminuye la emisión de más de siete toneladas de CO2 de los centros escolares de Rivas Vaciamadrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 13:25 h (CET) El proyecto se inicia con el objetivo de reducir el consumo de energía y contar con una mayor eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y educación en valores en los centros escolares públicos de educación infantil y primaria del municipio

Edison Next, compañía de servicios energéticos y filial del grupo italiano líder en el mercado de la energía EDISON, ha sido la empresa energética seleccionada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la puesta en marcha de un programa de ahorro y eficiencia energética en los centros escolares públicos de educación infantil y primaria del municipio.

Con este proyecto, se ha evitado la emisión de más de siete toneladas ce CO₂ durante las fechas comprendidas entre septiembre de 2021 a junio de 2022 y se ha reducido el consumo de electricidad en más de un 6,9 %. Con todos estos datos, se ha obtenido un ahorro económico total más de 24.504 €.

“Se trata de una importante apuesta por la descarbonización y la eficiencia energética en los centros escolares de Rivas Vaciamadrid, que ya está reduciendo los consumos y obteniendo importantes ahorros”, explica Lázaro Heredero, Director de la Unidad de Negocio de Terciario de Edison Next España. “Este proyecto es, sin duda, un nuevo paso por seguir convirtiendo al municipio en un ejemplo de ciudad inteligente y sostenible”, continúa Heredero.

Para facilitar el proceso de descarbonización en los centros escolares, Edison Next ha incorporado una herramienta, Building Management Systems (BMS), que facilita la mejora de la gestión y control de los edificios. Además de la obtención de información detallada del consumo, mediante la analítica IoT se alcanza el funcionamiento óptimo de los edificios y la excelencia en su explotación y mantenimiento para la mejora de la eficiencia energética.

“Desde Edison Next, estamos trabajando para promover la eficiencia y el máximo ahorro energético a través de todas las tecnologías disponibles, que habiliten un futuro sostenible no solo para las urbes españolas, sino también para el tejido empresarial”, concluye el directivo.

Todo un proyecto de servicios energéticos en los centros escolares de Rivas Vaciamadrid con el que se lucha contra el cambio climático a través de la implementación de estrategias de descarbonización que permitan reducir las emisiones de carbono, generar una economía más sostenible y garantizar el futuro verde.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.