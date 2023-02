Se pone a disposición una versión gratuita del software de control horario INWOUT Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 13:34 h (CET) Un software control horario y ausencias es un programa que puede usarse en el ordenador, tablet o teléfono móvil. A través de él, es posible que los empleados marquen su hora de inicio y hora de cierre de la jornada laboral de forma rápida, sencilla y cómoda. Además, permite generar informes y confirmar los datos en tiempo real. Las empresas pueden obtener esta tecnología de la mano de proveedores como INWOUT.

Importancia de un software de control de horario y ausencias En España, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34.9 sobre la regulación del control horario, obliga a las empresas a tener un registro del horario de las jornadas de trabajo. El objetivo de este decreto es eliminar la precariedad laboral que, en parte, puede perpetuarse por la excesiva cantidad de horas extras que no se registran en ningún sitio. De no cumplir con esta ley, las compañías pueden recibir multas que van desde los 620 € hasta más de 6.000 €.

Por esta razón, las empresas necesitan un equipo integrado y fiable que pueda trabajar en los horarios indicados. En este sentido, llevar el control del rendimiento de los empleados puede ayudar a determinar el tiempo dedicado a cada uno de los procesos establecidos. Para dicha supervisión, es necesario contar con una serie de políticas sólidas que controlen las ausencias y asistencias. Además, un software especializado puede mejorar el registro de las actividades.

INWOUT: software gratuito de control horario y ausencias INWOUT es una empresa que ofrece un software de control horario y ausencias, el cual destaca por entregar autoinformes de horas. Gracias a esta función, los gerentes de recursos humanos y propietarios de negocios no deben rellenar papeles con tanta frecuencia. Asimismo, cuenta con geolocalización, que funciona con la posición por satélite del teléfono móvil. Esta tecnología permite que el empleado fiche en la aplicación con tan solo entrar o salir del trabajo.

Otra función importante es la gestión de ausencias propias, aunque también puede hacerse de manera centralizada. La aplicación cuenta con notificaciones, alertas y recordatorios para que los usuarios se conecten y así tener un mejor control.

Por otro lado, permite ver en directo la actividad de los empleados, y así determinar quiénes están cumpliendo con sus deberes. Finalmente, cuenta con un calendario que ayuda a definir la rotación de turnos, la flexibilidad horaria y los diferentes períodos de estacionalidad. A su vez, el portal de empleado tiene un registro de horario con información detallada para que cada empleado la pueda verificar.

Todas estas funcionalidades se pueden disfrutar en la versión gratuita del software de INWOUT. La versión de pago funciona para más de 100 empleados, mientras que la gratuita admite solo 5. Accediendo a su página web, se puede encontrar más información y acceso a la publicación.

