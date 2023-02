Tratamiento con bótox en Madrid de la mano del Centro Médico el Pilar Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 14:11 h (CET) Actualmente, uno de los tratamientos más demandados por los pacientes de centros estéticos es la aplicación de bótox.

Se trata de un método cosmético que se realiza en pocos minutos y prácticamente no requiere cuidados posteriores. Según indican los especialistas del Centro Médico el Pilar, con un tratamiento con bótox es posible eliminar expresiones faciales y arrugas como las patas de gallos y las líneas del entrecejo o la frente. Este centro cuenta con un equipo de médicos acreditados que brindan sesiones personalizadas para atender las necesidades estéticas de sus pacientes.

Beneficios y duración de un tratamiento con bótox Las aplicaciones de bótox consiguen un efecto rejuvenecedor en el rostro de los pacientes, ya que eliminan por completo las arrugas. De esta manera, la piel se ve lisa. Además, son perfectamente compatibles con otras terapias como relleno de implantes, láser o peeling. A su vez, existe un alto control sobre la distribución de este producto que solo puede administrarse en centros autorizados como el Centro Médico el Pilar.

Por otra parte, el efecto de la toxina botulínica comienza a notarse a partir del cuarto o quinto día después del procedimiento. Asimismo, el resultado final se observa en el día 15, por lo que en ningún momento se produce un cambio brusco en el rostro del paciente. A su vez, el efecto dura entre 4 y 6 meses. Después de este lapso de tiempo, la aplicación puede repetirse.

Si al cabo de las primeras 2 semanas, la primera inyección no arroja resultados, es posible colocar una segunda a modo de refuerzo. Lo mismo puede hacerse a los 3 meses, para conseguir que el efecto dure alrededor de medio año. Después de cada inyección, se recomienda a los pacientes que muevan lo menos posible la zona de la cara donde han recibido la aplicación. De esta manera, se evita el desplazamiento del producto a otras áreas. También se desaconseja la práctica de deporte durante 24 horas después de cada intervención

¿Duelen las aplicaciones de bótox? La inyección de bótox se realiza con una aguja y puede generar una pequeña molestia. En la mayoría de los casos resulta soportable, sin necesidad de tomar ninguna medida adicional. Ahora bien, si el paciente es especialmente sensible al dolor, es posible utilizar una crema anestésica 30 minutos antes del procedimiento o aplicar hielo en la zona.

En el Centro Médico el Pilar, es posible acceder a un tratamiento con bótox personalizado para conseguir una mejora estética en el rostro. Se trata de un método efectivo y seguro que ofrece buenos resultados en una amplia mayoría de los casos.

