Vacaciones pet friendly en los establecimientos turísticos de Alannia Resorts Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 16:17 h (CET) Alannia Resorts refuerza su compromiso con las mascotas creando una propuesta pet friendly para todos sus establecimientos turísticos.

A partir de febrero de 2023, todos los huéspedes de Alannia Resorts que se alojen durante sus vacaciones o escapadas con mascota podrán disfrutar de ventajas y sorpresas centradas en poner valor a una experiencia más completa.

Todos los establecimientos de Alannia Resorts (perteneciente al Grupo Marjal) se convierten a partir de febrero en destinos pet friendly, impulsando de este modo la importancia que tienen las mascotas también en lugares turísticos.

Alannia Costa Blanca y Alannia Guardamar (Alicante), junto con Alannia Els Prats, Alannia Costa Dorada y Alannia Salou (Tarragona), cuentan con una larga experiencia acogiendo mascotas en sus distintas tipologías de alojamientos e instalaciones, por lo que saben la necesidad que tiene apostar por un turismo que las incluya en sus propuestas.

Viajar en compañía de la mascota es posible en cualquier Alannia Resorts Especialmente tras la pandemia, ha aumentado la tendencia de las familias de viajar con sus mascotas, mostrando la necesidad de alojarse con ellas sin tener que renunciar a compartir momentos únicos, como los que se viven durante las vacaciones disfrutando de su compañía.

De este modo, Alannia Resorts es consciente del bienestar de todos los clientes y no solo se suma y apuesta por un turismo accesible, acogiendo las estancias con perros guías, sino las mascotas de cualquier público que se hospede. Todo ello en espacios que cuentan con muchas zonas al aire libre y un entorno natural único.

Para ello, en cada uno de los resorts, se ha ampliado el número de alojamientos pet friendly y hay preparadas distintas tipologías que aceptan mascota. Desde cabañas completamente equipadas con jardín y todas las comodidades hasta parcelas de diferentes tamaños ideales para campistas, respondiendo así a las preferencias que tenga cada cliente.

Packs especiales de bienvenida pet friendly creados con una empresa de referencia Como no es lo mismo contarlo que vivirlo, Alannia Resorts quiere que las mascotas se sientan especiales desde el primer momento de sus vacaciones o escapadas y que así las familias vivan unos días inolvidables. Por esta razón, todos los que se alojen en una de sus cabañas con mascota recibirán un pack pet friendly compuesto por varios artículos de la marca TRIXIE, expertos y referentes del sector en productos para animales.

Asimismo, en cada una de las cabañas hay dispuestos elementos para la mascota durante su estancia, un comedero y bebedero del que puede hacerse uso. Y eso no es todo, hay algunas zonas pet friendly como sanitarios caninos o dogs área.

En conjunto con el grupo TRIXDER, se espera ofrecer distintas propuestas a lo largo del año que prometen sorprender a la par que innovar. Para encontrar información detallada y de interés y hacer una reserva, se puede visitar la web de Alannia Resorts o llamar a la central de reservas.

Sobre Grupo Marjal y Corpfin Capital Grupo Marjal es la empresa que gestiona todos los Alannia Resorts junto con Corpfin Capital. Actualmente, la compañía cuenta con más de 2.000 plazas de alojamiento en las distintas ofertas de bungalow o parcelas. El objetivo de la marca es continuar su expansión añadiendo establecimientos que cumplan los parámetros de la cadena y que quieran sumarse a un proyecto.

Corpfin Capital, gestora independiente de fondos de capital privado, apoya proyectos de crecimiento y consolidación de empresas, habiendo impulsado hasta la fecha más de 50 proyectos empresariales en una gran variedad de sectores por importe total de unos 1.000 millones de euros.

