HONOR colabora con Guinness World Records Comunicae

miércoles, 15 de febrero de 2023, 13:16 h (CET) HONOR ha colaborado con Guinness World Record para destacar y mostrar unos primeros detalles de su nueva cámara AI que incorporará su dispositivo HONOR Magic5 Pro, el cual se lanzará en el MWC 2023 el 27 de febrero La colaboración se ha llevado a cabo junto con un jugador de baloncesto que ha tratado de batir un récord mundial. Para ello se han realizado dos fotografías: una de ellas se trata de la imagen realizada por la cámara AI de HONOR Magic5 Pro, que muestra el mejor momento del movimiento deportivo; y la otra imagen es el "behind the scene", que muestra cómo HONOR Magic5 Pro capturó el mejor momento posible de ese movimiento.

HONOR Magic5 Pro llegará para incorporar grandes innovaciones en relación con la captura de imágenes y la velocidad de la misma, y esto es solo un pequeño adelanto de todas las especificaciones técnicas que incorporará el nuevo smartphone. El lanzamiento mundial oficial del HONOR Magic5 Pro tendrá lugar en el MWC 2023 el 27 de febrero.

Esta noticia reconfirma que los Honor Magic5 Series y Honor Magic Vs serán presentados en el MWC 2023 en Barcelona, dejando claro que la compañía tiene nuevos teléfonos de gama alta con propuestas que intentarán sorprender.

En la página oficial de HONOR se muestra la hora y la fecha del evento de presentación en el MWC. Solo habrá que esperar al 27 de febrero a las 13:30 pm para conocer estas novedades e innovaciones que esperan posicionar a la compañía como una de las tecnológicas más punteras en su apuesta por la innovación.

Posts a redes sociales relacionados con la historia: https://twitter.com/GWR/status/1625072505432965120

HONOR social: https://twitter.com/Honorglobal/status/1625073796708470784

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.